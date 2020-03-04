"Мне не стыдно за правительство, но хотелось бы им гордиться". Полное видео выступления Зеленского в Раде
Президент Украины Владимир Зеленский 4 марта выступил на внеочередной сессии Верховной Рады перед рассмотрением вопроса об отставке премьер-министра Алексея Гончарука. Полное видео выступления главы государства опубликовал в YouTube телеканал ZIK. Зеленский обрушился с резкой критикой на главу Кабмина и членов правительства, в частности, обвинив в непрофессионализме. При этом, подчеркнул президент, у Кабинета Министров были определенные успехи в работе, однако их недостаточно.
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