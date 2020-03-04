Клуб читателей
ГОРДОН
 
ПОЛИТИКА

Зеленский назвал "болью" ситуацию с зарплатами шахтеров и угольной промышленностью Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не может постоянно быть нянькой для Министерства энергетики и угольной промышленности и коллектором, который выбивает зарплаты шахтерам.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Зеленский: Закрыть шахту не значить закрыть вопрос
Зеленский: Закрыть шахту – не значить закрыть вопрос 
Фото: president.gov.ua

4 марта во время внеочередного заседания парламента президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Министерство энергетики и угольной промышленности не справляется с поставленными задачами, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Еще одна наша боль – ситуация с шахтерами и угольной отраслью. Да, эти проблемы существуют уже 15 лет, но сегодня это наше наследство и это наша ответственность. В первую очередь, речь идет о зарплатах шахтерам и сбыте украинского угля. Эта проблема была летом. Скажу честно, что это ненормально, но вмешивались все, и я в том числе. Проблема появилась снова, и я снова вмешался. На этой неделе шахтерам погасят 650 млн грн долгов, но я не могу каждый раз становиться людям и психологом, и кризисным менеджером, и коллектором, который выбивает честно заработанные деньги, и нянькой профильного министерства", – заявил Зеленский.

Президент добавил, что "закрыть шахту – не значить закрыть вопрос".

"Сначала должны быть обучение и переквалификация людей, создание новых рабочих мест, обеспечение аналогичной зарплатой и только потом можно поднимать вопрос о закрытии той или иной неприбыльной шахты", – пояснил он.

Президент считает, что об импорте заграничного угля и электроэнергии не может быть речи, когда украинские шахтеры "не защищены государством".

"Это тысячи шахтеров и их семьи", – подчеркнул президент.

25 февраля Зеленский заявлял, что долг государства по заработной плате шахтерам достиг 1,1 млрд грн. Он поручил погасить его в ближайшие два месяца.

В 2019 году шахтеры в разных областях Украины неоднократно проводили акции протеста с требованием выплатить долги по зарплатам.

1 ноября парламент поддержал выделение 1 млрд грн на зарплаты работникам шахт.

23 декабря 2019 года шахтерам перечислили 322,6 млн грн для погашения задолженности по зарплатам, в феврале 2020 года – еще 163 млн грн.

28 февраля Министерства энергетики и защиты окружающей среды сообщило, что Кабмин выделит 654 млн грн на погашение задолженности перед шахтерами.

Теги: Украина, зарплата, энергетика, промышленность, шахтеры, Министерство энергетики, Владимир Зеленский, Министерство энергетики и угольной промышленности
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Шнуров спел песню, содержащую угрозы сексуального характера в адрес кандидатов
Шнуров спел песню, содержащую угрозы сексуального характера в адрес кандидатов
  In Your Mind. Участники нацотбора на "Евровидение 2020" презентовали новый трек. Аудио
  In Your Mind. Участники нацотбора на "Евровидение 2020" презентовали новый трек. Аудио
К съемкам Энистон в продолжении "Друзей" подтолкнул Питт СМИ
К съемкам Энистон в продолжении "Друзей" подтолкнул Питт – СМИ
Кайли Дженнер засветила тело в раздельном купальнике
Кайли Дженнер засветила тело в раздельном купальнике
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS