Зеленский назвал "болью" ситуацию с зарплатами шахтеров и угольной промышленностью Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не может постоянно быть нянькой для Министерства энергетики и угольной промышленности и коллектором, который выбивает зарплаты шахтерам.

4 марта во время внеочередного заседания парламента президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Министерство энергетики и угольной промышленности не справляется с поставленными задачами, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Еще одна наша боль – ситуация с шахтерами и угольной отраслью. Да, эти проблемы существуют уже 15 лет, но сегодня это наше наследство и это наша ответственность. В первую очередь, речь идет о зарплатах шахтерам и сбыте украинского угля. Эта проблема была летом. Скажу честно, что это ненормально, но вмешивались все, и я в том числе. Проблема появилась снова, и я снова вмешался. На этой неделе шахтерам погасят 650 млн грн долгов, но я не могу каждый раз становиться людям и психологом, и кризисным менеджером, и коллектором, который выбивает честно заработанные деньги, и нянькой профильного министерства", – заявил Зеленский.

Президент добавил, что "закрыть шахту – не значить закрыть вопрос".

"Сначала должны быть обучение и переквалификация людей, создание новых рабочих мест, обеспечение аналогичной зарплатой и только потом можно поднимать вопрос о закрытии той или иной неприбыльной шахты", – пояснил он.

Президент считает, что об импорте заграничного угля и электроэнергии не может быть речи, когда украинские шахтеры "не защищены государством".

"Это тысячи шахтеров и их семьи", – подчеркнул президент.

25 февраля Зеленский заявлял, что долг государства по заработной плате шахтерам достиг 1,1 млрд грн. Он поручил погасить его в ближайшие два месяца.

В 2019 году шахтеры в разных областях Украины неоднократно проводили акции протеста с требованием выплатить долги по зарплатам.

1 ноября парламент поддержал выделение 1 млрд грн на зарплаты работникам шахт.

23 декабря 2019 года шахтерам перечислили 322,6 млн грн для погашения задолженности по зарплатам, в феврале 2020 года – еще 163 млн грн.

28 февраля Министерства энергетики и защиты окружающей среды сообщило, что Кабмин выделит 654 млн грн на погашение задолженности перед шахтерами.