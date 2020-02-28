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Кабмин Украины выделит 654 млн грн на погашение задолженности перед шахтерами

В Министерстве энергетики и защиты окружающей среды Украины заявили, что задолженность по зарплате шахтерам должна быть погашена в ближайшие месяцы.

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На конец февраля долг государства по заработной плате шахтерам достиг 1,1 млрд грн
На конец февраля долг государства по заработной плате шахтерам достиг 1,1 млрд грн
Фото: menr.gov.ua

Государственная казначейская служба Украины на следующей неделе перечислит 654 млн грн, которые будут направлены на погашение долгов по зарплате перед шахтерами. Об этом 28 февраля сообщила пресс-служба Министерства энергетики и защиты окружающей среды.

"В Минэкоэнерго вопрос выплаты задолженности по зарплате шахтерам – номер один в повестке дня, и она должна быть погашена в ближайшие месяцы", – подчеркнули в пресс-службе.  

Всего в 2020 году по бюджетной программе "Реструктуризация угольной отрасли" на выплату заработной платы и погашение задолженности по ней планируют выделить 1,96 млрд грн, добавили в ведомстве. 

25 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что долг государства по заработной плате шахтерам достиг 1,1 млрд грн. Он поручил погасить его в ближайшие два месяца.

В 2019 году шахтеры в разных областях Украины неоднократно проводили акции протеста с требованием выплатить долги по зарплатам.

1 ноября парламент поддержал выделение 1 млрд грн на зарплаты работникам шахт.

23 декабря 2019 года шахтерам перечислили 322,6 млн грн для погашения задолженности по зарплатам, в феврале 2020 года – еще 163 млн грн.

Теги: Украина, зарплата, бюджет, шахтеры, Министерство энергетики, выплаты, задолженность по зарплате, Кабмин
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