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Оржель анонсировал программу профессиональной переориентации шахтеров

Добыча угля в Украине становится убыточной и негативно влияет на окружающую среду, поэтому правительство страны ищет варианты, как помочь шахтерам найти новую работу, заявил министр энергетики и окружающей среды Алексей Оржель.

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Оржель: Надо искать для шахтеров новые рабочие места
Оржель: Надо искать для шахтеров новые рабочие места
Фото: Міністерство енергетики та захисту довкілля України / Facebook

Правительство Украины готовит масштабную программу профессиональной переориентации шахтеров в рамках трансформации угледобывающей промышленности Украины. Об этом заявил министр энергетики и окружающей среды Алексей Оржель, пишет пресс-служба ведомства.

Он напомнил, что сжигание угля негативно влияет на окружающую среду, поскольку угольная отрасль производит много выбросов и отходов.

"В стране должна развиваться возобновляемая энергетика, аккумулирующие мощности, потому что это прогресс – это будущее, а уголь и его сжигание – прошлое. Мы должны спасти Украину от экологического бедствия", – подчеркнул министр. 

Он отметил, что работникам энергетической сферы теперь нужно предложить новое будущее.

"Надо искать для них новые рабочие места. Правительство, уважая работу шахтеров, ищет, как реализовать задуманное. Мы хотим, чтобы эти люди нашли новую работу, а не были вынуждены лезть в шахты, подвергаться опасности. Мы хотим, чтобы дети шахтеров не боялись, что они не увидят вечером отца. Мы должны сохранить детям родителей", – сказал Оржель. 

Он напомнил, что для работы украинских ТЭС Украина вынуждена покупать антрацитовый уголь, который не добывают шахты на подконтрольной правительству Украины территории.

"К тому же мы авансом платим за уголь на складах наших ТЭС больше, чем мы сжигаем, так как изменился климат. Будем откровенны, добыча угля в новых условиях является нерентабельной", – добавил Оржель. 

В январе министр говорил, что к 2050 году Украина откажется от угольной генерации.

Теги: экология, климат, уголь, энергетика, шахты, шахтеры, ТЭС, Алексей Оржель
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