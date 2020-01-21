К 2050 году Украина откажется от угольной генерации – Оржель

Увеличение доли возобновляемых источников в структуре производства электроэнергии приведет к полному отказу от использования угля к середине столетия, прогнозирует министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель.

Украина будет готова полностью отказаться от угольной генерации к 2050 году в связи с ростом доли возобновляемых источников в структуре производства электроэнергии. Как передает корреспондент "ГОРДОН", об этом 21 января заявил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель, представляя в Киеве концепцию "зеленого" энергетического перехода Украины до 2050 года.

"К 2050 году уровень [возобновляемых] источников должен составлять порядка 70%. Мы просчитали, у нас есть оценки, разные графики и сценарии реализации этой цифры", – сказал он в ходе пресс-конференции в Киеве во вторник.

"Зеленый" энергетический переход должен быть экономически обоснованным, а "зеленые" тарифы – сбалансированными, предупредил министр.

"Мы прогнозируем полное замещение угольной генерации к 2050 году. У меня есть надежда, и я фактически уверен, что это произойдет раньше, с учетом тех вызовов и проблем, которые в настоящее время несет это направление", – добавил Оржель.

По его расчетам, доля атомной генерации в энергобалансе страны к 2050 году снизится до 20–25%, а доля гидроэнергетики останется на прежнем уровне.

"Зеленый" тариф – это ставка, по которой государство покупает у населения электричество, произведенное альтернативными источниками: солнечными панелями, ветряками и малыми гидроэлектростанциями. Сейчас доля "зеленых" электростанций в производстве энергии в Украине составляет 5%.

27 декабря Кабинет Министров принял решение, что "зеленая” электроэнергия будет продаваться через электронные аукционы "ProZorro.Продажі". Первые аукционы намечены на апрель 2020 года, сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.