"Мы можем спасти Землю". Основатель Amazon выделит $10 млрд на борьбу с климатическими изменениями

Основатель Amazon Джефф Безос создает фонд Bezos Earth Fund, который с лета этого года начнет выделять гранты ученым, активистам и неправительственным организациям, которые ищут способы остановить глобальное потепление.

Земля – это то, что нас всех объединяет Фото: ЕРА

Основатель Amazon Джефф Безос объявил о создании экологического фонда Bezos Earth Fund, который будет финансировать проекты по борьбе с изменениями климата. Об этом он написал в своем Instagram.

Безос намерен вложить в него $10 млрд.

"Изменение климата является самой большой угрозой для нашей планеты. Я хочу работать вместе с другими, людьми, чтобы усилить известные пути и исследовать новые способы борьбы с разрушительным воздействием изменений климата на эту планету, которую мы все разделяем. Эта глобальная инициатива будет финансировать ученых, активистов, неправительственные организации – любые усилия, которые дают реальную возможность помочь сохранить и защитить мир природы. Мы можем спасти Землю", – написал Безос.

Фонд основателя Amazon с лета 2020 году начнет выделять гранты ученым, активистам, неправительственным организациям.

"Земля – это то, что нас всех объединяет, давайте защищать ее вместе", – добавил Безос.

4 ноября 2016 года вступило в силу Парижское климатическое соглашение, которое предполагает меры по недопущению изменения климата. Для начала его действия необходимо, чтобы документ ратифицировали не менее 55 стран, которые вместе выбрасывают более 55% парниковых газов в мире. Договор призван заменить Киотский протокол, закреплявший нормированные обязательства по сокращению выбросов парниковых газов.

Документ ратифицировали уже более 180 стран, в том числе Украина. В списке, который обнародован на сайте ООН, есть США, однако в 2017 году они официально уведомили о выходе из соглашения.

Парижское соглашение предусматривает: ограничение выбросов парниковых газов до уровня, когда их будут полностью поглощать растения и океаны, до конца текущего столетия; замедление роста среднегодовой температуры, с тем чтобы она не превышала более чем на два градуса среднегодовую температуру планеты в доиндустриальные времена; создание фонда, с помощью которого богатые страны будут помогать бедным переходить на более чистые виды энергии.

Регулирование принятых мер должно начаться с 2020 года.

15 декабря в Мадриде завершилась климатическая конференция ООН. Делегаты достигли согласия в ключевом вопросе по усилению глобальных мер для сдерживания количества выбросов парниковых газов.