Клуб читателей
ГОРДОН
 
ДЕНЬГИ

Правительство перечислило 163 млн грн для погашения долгов по зарплатам шахтеров

Всего предусмотрено почти 2 млрд грн на выплату заработной платы и погашение задолженности работникам угольной отрасли.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Украинским шахтерам перечислили часть задолженности по зарплате
Украинским шахтерам перечислили часть задолженности по зарплате
Фото: pixabay.com

Кабинет Министров Украины перечислил 163 млн грн для погашения задолженности по зарплатам шахтерам за декабрь 2019 года. Об этом 11 февраля сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в Telegram.

Речь идет о работниках предприятий ГП "Шахта им. М.С. Сургая", ГП "Ш/у "Южнодонбасское №1", ГП "Мирноградуголь", ГП "Селидовуголь", ГП "Торецуголь",  ГП "Первомайскуголь", ОАО "Лисичанскуголь", ГП "Львовуголь" и ГП "Волыньуголь".

Как отметил Гончарук, до этого 5 февраля правительство направило еще 163 млн грн на погашение задолженности работникам этих шахт.

"В бюджете-2020 предусмотрено почти 2 млрд грн на выплату заработной платы и погашения задолженности работникам угольной отрасли", – отметил премьер-министр.

В 2019 году шахтеры в разных областях Украины неоднократно проводили акции протеста с требованием выплатить долги по зарплатам. В частности, в начале октября председатель Независимого профсоюза горняков Украины, народный депутат от “Батьківщини” Михаил Волынец сообщал, что горнякам трех шахт объединения "Шахта "Новодружеская" задолжали 120 млн грн. Если им не заплатят, они готовы перенести протесты в столицу, заявлял он.

31 октября Волынец сообщал в Facebook, что общая задолженность по заработной плате шахтерам превышает 1,5 млрд грн.

1 ноября парламент поддержал выделение 1 млрд грн на зарплаты работникам шахт.

23 декабря 2019 года шахтерам перечислили 322,6 млн грн.

Теги: Кабинет Министров, зарплата, шахтеры, Алексей Гончарук
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
"Это моя царица, моя опасная львица". Потап и Каменских создали импровизированный клип
"Это моя царица, моя опасная львица". Потап и Каменских создали импровизированный клип
У alyona alyona в день съемок клипа на трек "Жалі" умерла бабушка
У alyona alyona в день съемок клипа на трек "Жалі" умерла бабушка
О жизни Греты Тунберг снимут сериал
О жизни Греты Тунберг снимут сериал
Камалию обокрали в торговом центре в Киеве
Камалию обокрали в торговом центре в Киеве
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS