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"Лавочка должна быть закрыта". Зеленский поручил провести аудит всех угольных предприятий

В Украине термин "смотрящие за шахтами" должен исчезнуть вместе с самими "смотрящими", заявил президент Украины Владимир Зеленский.

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Коррупция стала одной из причин упадка угольной отрасли, сказал Зеленский
Коррупция стала одной из причин упадка угольной отрасли, сказал Зеленский
Фото: ЕРА

25 февраля президент Украины Владимир Зеленский на Всеукраинском совещании работников угольной отрасли поручил провести аудит всех угольных предприятий в стране, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

По мнению президента, главной стратегической проблемой отрасли является 15-летнее реформирование, которое привело к многомиллиардным убыткам для государства.

"За это время дотации государства составили почти 75 млрд грн. Вопрос не только в том, что за эти деньги можно было создать новые производства, новые рабочие места. Вопрос еще и в том, что за эти 15 лет долги государства перед предприятиями выросли до 28 млрд грн. Странная формула, по которой государство вкладывает деньги и получает убытки", – сказал он.

Зеленский заявил, что "прекрасно понимает", кто является бенефициаром этой формулы.

"Термин "смотрящие за шахтами" должен исчезнуть вместе с самими "смотрящими", – сказал президент.

По его словам, коррупция стала одной из причин упадка угольной отрасли.

"Вместо инвестиций в безопасность шахтеров, вместо модернизации и своевременной выплаты зарплат кто-то зарабатывает миллионы. Я бы сказал, зарабатывал, потому что лавочка должна быть закрыта. Я поручаю [министру энергетики и защиты окружающей среды Алексею] Оржелю в кротчайшие строки провести полный финансовый и кадровый аудит угольных предприятий. Отчитаться публично и передать результаты аудита в правоохранительные органы", – сказал президент.

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/838074156661476/

Теги: Украина, коррупция, зарплата, инвестиции, уголь, энергетика, шахты, реформы, шахтеры, Владимир Зеленский, убытки, аудит, выплаты, финансы
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