"Лавочка должна быть закрыта". Зеленский поручил провести аудит всех угольных предприятий

В Украине термин "смотрящие за шахтами" должен исчезнуть вместе с самими "смотрящими", заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Коррупция стала одной из причин упадка угольной отрасли, сказал Зеленский Фото: ЕРА

25 февраля президент Украины Владимир Зеленский на Всеукраинском совещании работников угольной отрасли поручил провести аудит всех угольных предприятий в стране, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

По мнению президента, главной стратегической проблемой отрасли является 15-летнее реформирование, которое привело к многомиллиардным убыткам для государства.

"За это время дотации государства составили почти 75 млрд грн. Вопрос не только в том, что за эти деньги можно было создать новые производства, новые рабочие места. Вопрос еще и в том, что за эти 15 лет долги государства перед предприятиями выросли до 28 млрд грн. Странная формула, по которой государство вкладывает деньги и получает убытки", – сказал он.

Зеленский заявил, что "прекрасно понимает", кто является бенефициаром этой формулы.

"Термин "смотрящие за шахтами" должен исчезнуть вместе с самими "смотрящими", – сказал президент.

По его словам, коррупция стала одной из причин упадка угольной отрасли.

"Вместо инвестиций в безопасность шахтеров, вместо модернизации и своевременной выплаты зарплат кто-то зарабатывает миллионы. Я бы сказал, зарабатывал, потому что лавочка должна быть закрыта. Я поручаю [министру энергетики и защиты окружающей среды Алексею] Оржелю в кротчайшие строки провести полный финансовый и кадровый аудит угольных предприятий. Отчитаться публично и передать результаты аудита в правоохранительные органы", – сказал президент.