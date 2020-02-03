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В Кривом Роге двое мужчин погибли при попытке снять спуск в ствол заброшенной шахты

Поздно вечером 2 февраля в заброшенной шахте в Саксаганском районе Кривого Рога Днепропетровской области группа из пяти мужчин попыталась снять видео спуска в ствол шахты. Двое из них погибли.

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Спасатели несколько часов доставали тела погибших
Спасатели несколько часов доставали тела погибших
Фото: dp.dsns.gov.ua

На одной из заброшенных шахт в Кривом Роге Днепропетровской области 2 февраля погибли двое мужчин, которые планировали снять видео спуска в ствол шахты. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области.

Инцидент произошел поздно вечером в Саксаганском районе Кривого Рога по улице Летчиков. Информация спасателям поступила в 23.46. 

"Группа в составе пяти человек запланировали снять видео спуска в заброшенный вентиляционный ствол шахты. Сломав решетку на входе в надшахтное сооружение, двое мужчин (в возрасте около 30 лет) с помощью альпинистского оборудования спустились вглубь ствола. Однако при неизвестных обстоятельствах они оба сорвались", – говорится в сообщении.

Прибывшие спасатели спустились к вентиляционному стволу и в 3.45 обнаружили тела погибших на горизонте 550 м. Через два часа тела подняли не поверхность.

Теги: Кривой Рог, шахты, спасатели, погибшие
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