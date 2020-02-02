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Во Флориде после похорон произошла стрельба, погибли два человека

Жертвами стрельбы в церкви в американском городе Ривьера-Бич (штат Флорида) стали взрослый мужчина и 15-летний мальчик.

Два человека получили ранения
Два человека получили ранения
Фото: ЕРА (архив)

1 февраля в американском городе Ривьера-Бич (штат Флорида) после похорон произошла стрельба, жертвами которой стали два человека. Об этом со ссылкой на полицию сообщает NBC News.

На месте происшествия были объявлены мертвыми 15-летний мальчик и один взрослый мужчина.

Ранения также получили женщина и несовершеннолетний ребенок.

По данным телеканала, стрельба произошла в церкви.

Представители религиозного сообщества написали в Facebook, что похороны проходили в их церкви, но сама стрельба произошла "через улицу".

"Скорбим о погибших в бессмысленной стрельбе двух молодых черных людях", – сказано в посте.

https://www.facebook.com/thetab567/posts/1411295475719192

NBC News отмечает, что арестов пока не было.

О причинах стрельбы не сообщается.

Теги: США, стрельба, полиция, церковь, похороны, Флорида, жертвы, женщины, мальчик, ребенок, погибшие, ранение
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