Во Флориде после похорон произошла стрельба, погибли два человека

1 февраля в американском городе Ривьера-Бич (штат Флорида) после похорон произошла стрельба, жертвами которой стали два человека. Об этом со ссылкой на полицию сообщает NBC News.
На месте происшествия были объявлены мертвыми 15-летний мальчик и один взрослый мужчина.
Ранения также получили женщина и несовершеннолетний ребенок.
По данным телеканала, стрельба произошла в церкви.
Представители религиозного сообщества написали в Facebook, что похороны проходили в их церкви, но сама стрельба произошла "через улицу".
"Скорбим о погибших в бессмысленной стрельбе двух молодых черных людях", – сказано в посте.
NBC News отмечает, что арестов пока не было.
О причинах стрельбы не сообщается.