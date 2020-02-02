Во Флориде после похорон произошла стрельба, погибли два человека

Жертвами стрельбы в церкви в американском городе Ривьера-Бич (штат Флорида) стали взрослый мужчина и 15-летний мальчик.

1 февраля в американском городе Ривьера-Бич (штат Флорида) после похорон произошла стрельба, жертвами которой стали два человека. Об этом со ссылкой на полицию сообщает NBC News.

На месте происшествия были объявлены мертвыми 15-летний мальчик и один взрослый мужчина.

Ранения также получили женщина и несовершеннолетний ребенок.

По данным телеканала, стрельба произошла в церкви.

Представители религиозного сообщества написали в Facebook, что похороны проходили в их церкви, но сама стрельба произошла "через улицу".

"Скорбим о погибших в бессмысленной стрельбе двух молодых черных людях", – сказано в посте.

NBC News отмечает, что арестов пока не было.

О причинах стрельбы не сообщается.