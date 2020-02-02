Убийство врача в Киеве. Появилось видео с камер наблюдения
2 февраля на улице Саксаганского в Киеве произошло убийство мужчины 1977 года рождения. Видео с камер наблюдения опубликовано в Facebook пользователя "Los Solomas.Киев". На ролике видно, как мужчина убегает от вооруженного преследователя, а затем падает. По данным УНН, погибший – врач Андрей Сотник.
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