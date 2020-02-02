Убитый в Киеве мужчина был врачом – СМИ

По данным УНН, мужчина, которого убили на улице Саксаганского в Киеве, был консультантом в частной клинике.

По данным полиции, в жертву стреляли несколько раз Фото: Поліція Києва / Facebook

Мужчина, которого убили 2 февраля на улице Саксаганского в Киеве, был врачом. Об этом со ссылкой на собственные источники информирует УНН.

"Убитый Андрей Сотник, 1977 года рождения. Мужчина работал врачом-консультантом в частной клинике", – сказано в сообщении.

Собеседники агентства отмечают, что погибший, по предварительной информации, имеет огнестрельную рану головы.

В полиции рассказывали, что в жертву стреляли несколько раз, после чего злоумышленник скрылся. Для его розыска и задержания правоохранители проводят спецоперацию.