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Убитый в Киеве мужчина был врачом – СМИ

По данным УНН, мужчина, которого убили на улице Саксаганского в Киеве, был консультантом в частной клинике.

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По данным полиции, в жертву стреляли несколько раз
По данным полиции, в жертву стреляли несколько раз
Фото: Поліція Києва / Facebook

Мужчина, которого убили 2 февраля на улице Саксаганского в Киеве, был врачом. Об этом со ссылкой на собственные источники информирует УНН.

"Убитый Андрей Сотник, 1977 года рождения. Мужчина работал врачом-консультантом в частной клинике", – сказано в сообщении.

Собеседники агентства отмечают, что погибший, по предварительной информации, имеет огнестрельную рану головы.

В полиции рассказывали, что в жертву стреляли несколько раз, после чего злоумышленник скрылся. Для его розыска и задержания правоохранители проводят спецоперацию.

Теги: Киев, убийство, стрельба, полиция, погибшие, врач
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