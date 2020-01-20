На Гавайях застрелили двух полицейских, еще одного ранили – СМИ

По данным Hawaii News Now, в Гонолулу мужчина зарезал пытавшуюся его выселить домовладелицу, а затем открыл огонь по полицейским. Двое из них умерли в больнице.

19 января в городе Гонолулу в американском штате Гавайи произошла стрельба, жертвой которой стали два сотрудника полиции, еще один полицейский получил ранения. Об этом сообщает Hawaii News Now.

Телеканал назвал произошедшее "шокирующей чередой событий", которые начались с попытки выселения.

Источники Hawaii News Now в полиции отмечают, что вероятным стрелком является 69-летний Джерри Ханел. По предварительным данным, сначала он зарезал владелицу дома в богатом районе Diamond Head, когда она попыталась его выселить, а затем открыл огонь по полицейским.

Двое из них умерли в больнице, еще у одного огнестрельное ранение в ногу.

С инцидентом также связан пожар, который уничтожил четыре дома в этом районе.

Власти утверждают, что стрелок умер, вероятно, в результате пожара. По одной из версий, стрелявший поджег дом, огонь с которого перекинулся на соседние здания.

Согласно материалам из судов, Ханел привлекался к ответственности за насилие и ложные вызовы службы 911.