В Киеве застрелили мужчину – полиция

Погибшим в Киеве мужчиной является киевлянин 1977 года рождения, отметили в полиции столицы.

2 февраля на улице Саксаганского в Киеве убили мужчину. Об этом проинформировала в Facebook столичная полиция.

"Полиция Киева разыскивает неизвестного, который застрелил мужчину. Для установления и задержания злоумышленника в столице проводится специальная полицейская операция. ...Около 18.00 поступило сообщение, что на улице Саксаганского неизвестный несколько раз выстрелил в мужчину и скрылся. ...Личность погибшего установлена, это киевлянин 1977 года рождения", – сказано в сообщении.

Правоохранители проводят спецоперацию для розыска и задержания причастных к убийству.

Уголовное производство открыто по ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.