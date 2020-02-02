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В Лондоне застрелили мужчину, напавшего на прохожих с ножом. Фоторепортаж

Сегодня 20.37
2 февраля на юге Лондона произошло нападение на прохожих мужчины с холодным оружием. По данным полиции, ранения получили два человека, самого злоумышленника застрелили. Свидетели говорят, что видели человека с мачете. Английские правоохранители назвали инцидент террористическим. Фотографии из столицы Великобритании опубликовало агентство ЕРА.
Теги: Великобритания, терроризм, Лондон, полиция, нападение, ранение, мужчины
 

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