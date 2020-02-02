В Лондоне неизвестный напал на прохожих с ножом. Полиция считает инцидент терактом

Мужчину, который в Лондоне ранил ножом нескольких человек, застрелили, отметили в полиции.

2 февраля в районе Стретем на юге Лондона мужчина с ножом напал на прохожих. Об этом проинформировала в Twitter полиция Лондона.

"Мужчина был застрелен вооруженными офицерами в Стретеме. На этом этапе считается, что несколько человек получили резаные раны. Обстоятельства оцениваются; инцидент был объявлен террористическим", – сказано в сообщении.

Позже в ведомстве уточнили, что есть информация о двух пострадавших.

We believe there are two injured victims. We await updates on their conditions.



The scene has been fully contained.



We will issue more information when possible. — Metropolitan Police (@metpoliceuk) February 2, 2020

ВВС отмечает, что очевидцы видели человека с мачете и слышали "порядка трех выстрелов". На место событий прибыло много вооруженных силовиков.

Мэр Лондона Садик Хан заявил, что "террористы стремятся разделить" британцев. Он пообещал, что в Лондоне это террористам не удастся. Реакцию мэра опубликовали в Twitter.