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ПРОИСШЕСТВИЯ

В Лондоне неизвестный напал на прохожих с ножом. Полиция считает инцидент терактом

Мужчину, который в Лондоне ранил ножом нескольких человек, застрелили, отметили в полиции.

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На место происшествия прибыли вооруженные силовики
На место происшествия прибыли вооруженные силовики
Фото: ЕРА

2 февраля в районе Стретем на юге Лондона мужчина с ножом напал на прохожих. Об этом проинформировала в Twitter полиция Лондона.

"Мужчина был застрелен вооруженными офицерами в Стретеме. На этом этапе считается, что несколько человек получили резаные раны. Обстоятельства оцениваются; инцидент был объявлен террористическим", – сказано в сообщении.

Позже в ведомстве уточнили, что есть информация о двух пострадавших.

ВВС отмечает, что очевидцы видели человека с мачете и слышали "порядка трех выстрелов". На место событий прибыло много вооруженных силовиков.

Мэр Лондона Садик Хан заявил, что "террористы стремятся разделить" британцев. Он пообещал, что в Лондоне это террористам не удастся. Реакцию мэра опубликовали в Twitter.

Теги: терроризм, Лондон, полиция, нападение, раненые, мэр Лондона, пострадавшие, Садик Хан, мужчины
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