В пригороде Парижа на прохожих напал человек с ножом, есть погибшие и раненые

Мужчину с ножом, который в пригороде Парижа убил одного и ранил нескольких прохожих, застрелили полицейские.

3 января в коммунах Вильжюиф и Л’Ай-ле-Ро в пригороде Парижа вооруженный ножом мужчина напал на прохожих. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает BFMTV.

По данным телеканала, удары были нанесены минимум четырем людям, один из них, человек около 50 лет, скончался. В тяжелом состоянии находятся еще двое пострадавших.

Нападения происходили в разных местах.

Полиция нейтрализовала злоумышленника в районе торгового центра в Л’Ай-ле-Ро, сделав в общей сложности три выстрела.

Правоохранители выяснили, что у злоумышленника не было пояса со взрывчаткой или других опасных предметов.

Полиция выясняет, были ли у него сообщники.