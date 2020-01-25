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В пабе в Полтаве посетитель бросался с ножом на официантку, его арестовали на два месяца

По данным издания "Полтавщина", мужчина, который в полтавском пабе угрожал ножом официантке, является бывшим водителем нардепа от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Ильи Кивы.

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Посетитель заведения угрожал девушке ножом
Посетитель заведения угрожал девушке ножом
Скриншот: UA: Полтава / Facebook

Посетитель паба на улице Пушкинской, который в декабре 2019 года с ножом бросался на официантку, взят под стражу. Об этом 24 января сообщило "Суспільне".

Видео с камеры наблюдения в пабе Beer House было опубликовано в январе. На нем снято, как один из посетителей, уходя из заведения и требуя "считать", бросается с ножом на одну из девушек. В частности, приставляет лезвие ей к горлу.

"Я тебе голову вот так отрежу", – говорит он.

Официантку защищает девушка-коллега.

Нападавшего его товарищ называет Виталием.

Спикер полиции Полтавской области Юрий Сулаев проинформировал, что нападавший взят под стражу на два месяца без альтернативы залога.

Пресс-секретарь прокуратуры Полтавской области Людмила Иващук отметила, что уголовное производство открыто по ч. 4 ст. 286 (хулиганство, совершенное с применением предмета, специально приспособленного для нанесения телесных повреждений) УК Украины.

"Менее чем за сутки в уголовном производстве была изменена квалификация, установлено местонахождение лица и сообщено о подозрении", – рассказала она.

Издание "Полтавщина", ссылаясь на собственные источники, утверждает, что нападавшего зовут Виталий Воробьев, он бывший водитель нынешнего народного депутата от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Ильи Кивы.

видео

Видео: UA: Полтава / Facebook
Теги: Полтава, прокуратура, полиция, арест, нападение, уголовное производство, камеры наблюдения
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