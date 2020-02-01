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КИЕВ

В Киеве в заливе Днепра нашли голову мужчины – полиция

Пакет, в котором находилась голова мужчины, нашли рыбаки, отметили в полиции Киева.

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Полиция ищет тело
Полиция ищет тело
Фото: kyiv.npu.gov.ua

1 февраля в Киеве в заливе реки Днепр "Собачье устье" (район Оболони) нашли голову мужчины. Об этом проинформировала столичная полиция.

"Около 14.00 на спецлинию 102 поступило сообщение о том, что двое рыбаков выловили пакет, в котором находилась голова мужчины. ...Правоохранители проводят первоочередные следственные действия, устанавливают личность и проводят поиски тела погибшего", – сказано в сообщении.

В полиции отметили, что водолазы и сотрудники речной полиции обследовали акваторию залива, а кинологи – береговую зону.

Возраст погибшего – около 60–70 лет.

Уголовное производство открыто по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Теги: Киев, убийство, полиция, водолазы, кинологи, берег, уголовное производство, реки, мужчины
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