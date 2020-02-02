В российском Новосибирске обрушилась крыша в кафе, есть погибший

Крыша раздевалки в кафе в Новосибирске обрушилась под тяжестью снега, считает собеседник "Интерфакса".

В ночь на 2 февраля в российском городе Новосибирск обвалилась крыша в кафе "Родня" на бульваре Молодежи, в заведении находились люди. Об этом сообщает "НГС - Новосибирск".

Агентство ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах проинформировало, что из-под завалов извлекли пять человек, один из них – девушка – уже не подавала признаков жизни.

Из четырех пострадавших в тяжелом состоянии находится один, у остальных – легкие травмы.Поисковые работы на месте обрушения уже завершены.

По данным ТАСС, обвалилась крыша пристроенной к кафе раздевалки, ее изготовили из сэндвич-панелей. Площадь обрушения составляет 240 м².

Источник "Интерфакса" считает, что причина обрушения – избыточное количество снега на крыше.

В Следственном комитете по Новосибирской области сообщили, что по факту обрушения крыши возбуждено уголовное дело по ст. 238 (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) УК РФ.