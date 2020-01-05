Клуб читателей
ГОРДОН
 
ОБЩЕСТВО

Во Львовской области обрушилась крыша фондохранилища галереи искусств

Во Львовской галерее искусств, на балансе которой находится здание с обрушившейся крышей, объяснили, что при советской власти крышу ремонтировали с использованием неподходящей древесины.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Крышу ремонтировали при советской власти
Крышу ремонтировали при советской власти
Фото: Львівська національна галерея мистецтв імені Б.Г. Возницького / Facebook

3 января в поселке Олеско Львовской области обрушилась крыша здания, используемого в качестве фондохранилища Львовской галереи искусств. Об этом 4 января проинформировала Львовская областная государственная администрация (ОГА).

"Обрушилась часть крыши здания бывшего костела Капуцинов... Это памятник архитектуры национального значения, который на балансе Львовской ОГА, но еще в 2012-м его передали Львовской галерее искусств для использования в качестве фондохранилища. Обвалилась часть деревянных конструкций крыши. Каменный свод выдержал, он сейчас устойчив. Поэтому музейные экспонаты не повреждены и люди не пострадали", – сказано в сообщении.

Объект решили временно накрыть пленкой, чтобы уберечь от намокания.

В Facebook галереи отмечается, что окончательное решение по поводу восстановления крыши комиссия должна принять 9 января.

"Крыша над костелом и монастырем была полностью заменена в послевоенные годы уже советской властью, к сожалению, без соблюдения соответствующих технологий. Среди прочего, была использована неподходящая древесина", – объяснили в галерее.

Вход на территорию монастыря Капуцинов закрыли.

"Во-первых, в его помещении временно не действуют выставки, во-вторых, риски обвала крыши растут из-за погодных условий собственно в зимний период. В фондохранилище постоянно дежурит полиция охраны", – рассказали во Львовской галерее искусств.

https://www.facebook.com/lvivartgallery/posts/3112795558946501

Теги: искусство, Львовская область, обвал, ремонт, Львовская ОГА
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Водянова заявила, что официально выйдет замуж в 2020 году
Водянова заявила, что официально выйдет замуж в 2020 году
Итальянский Vogue отказался от фотосессий из-за загрязнения окружающей среды
Итальянский Vogue отказался от фотосессий из-за загрязнения окружающей среды
Модель Victoria's Secret Хоск призналась, что преодолела алкогольную зависимость
Модель Victoria's Secret Хоск призналась, что преодолела алкогольную зависимость
Галкин показал реакцию своих детей на архивное видео с их участием
Галкин показал реакцию своих детей на архивное видео с их участием
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS