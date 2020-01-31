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Трагедия в прямом эфире. В Санкт-Петербурге обрушилась крыша спорткомплекса, на которой находились люди

На кадрах трансляции демонтажа конструкций спортивно-концертного комплекса "Петербургский" заметно, как кровля здания обрушилась вместе с рабочим, который вел сварку.

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Спорткомплекс реконструируют к чемпионату мира по хоккею
Спорткомплекс реконструируют к чемпионату мира по хоккею
Скриншот: Fontanka Ru / YouTube

Один человек, предположительно, погиб 31 января при демонтаже крыши спортивно-концертного комплекса в Санкт-Петербурге, сообщает "Фонтанка".

Издание вело трансляцию работ по сносу здания СКК. Внезапно конструкция обрушилась.

На видеокадрах заметно, что рабочий, который вел сварку, не успевает спастись. Все произошло на глазах у его коллеги, который находился поблизости в строительной люльке.

Внимание! Видео содержит сцену гибели или травмирования человека!

ВИДЕО
Видео: Fontanka Ru / YouTube

В управлении МЧС России по Санкт-Петербургу подтвердили, что под завалами могут находиться люди. К СКК подъехали машина реанимации и несколько машин пожарной службы и поисково-спасательной службы.

СКК "Петербургский" (ранее – имени Ленина) был открыт в 1980 году, вмещал 20 000 зрителей Комплекс начали перестраивать для проведения матчей чемпионата мира по хоккею 2023 года.

Теги: Санкт-Петербург, МЧС РФ, трансляция, происшествия
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