Энергоснабжение шахт "Львовугля" восстановлено – Минэнерго

В Министерстве энергетики и защиты окружающей среды сообщили, что на данный момент вопрос электроснабжения шахт предприятия "Львовуголь" урегулирован, шахты работают в обычном режиме.

Энергоснабжение шести шахт государственного предприятия "Львовуголь" восстановлено, они работают в обычном режиме. Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики и защиты окружающей среды Украины.

"Урегулирована ситуация по электроснабжению на шахтах ГП "Львовуголь". Свет на шахтах восстановлен... Отключение шахт от электроэнергии произошло из-за требования предоплаты с стороны "поставщика последней надежды" районной электросети. В то же время на предприятии накопились долги со стороны генераций за отгруженный уголь в октябре, ноябре, декабре. Сейчас вопрос урегулирован", – говорится в сообщении.

Глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец заявил, что этой ночью от энергоснабжения отключили все шахты Государственного предприятия "Львовуголь" из-за невыполнения требований энергоснабжающей компании о предоплате в размере 22 млн грн.

"В ночь с 22-го на 23 декабря выключена электроэнергия на всех шести шахтах ГП "Львовуголь". Обесточены подъемы, водоотливы, вентиляторы главного проветривания. На всех шести шахтах утрачен контроль над рудничной атмосферой, идет затопление", – сообщил Волынец.

Он добавил, что шахтеры не в состоянии выполнить требования энергоснабжающей компании из-за отсутствия средств, накопленных перед ними долгов не только по зарплате, но и за отгруженный уголь.