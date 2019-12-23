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"Идет затопление". Волынец заявил, что все шесть шахт "Львовугля обесточены

Из-за долгов по зарплате и за отгруженный уголь государственное предприятие "Львовуголь" не смогло перечислить предоплату за электричество в размере 22 млн грн, районные электросети в ночь на 23 декабря отключили от энергоснабжения шесть шахт, заявил глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

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Волынец: Такого не было в истории энергетической и угольной отраслей
Волынец: Такого не было в истории энергетической и угольной отраслей
Фото: pixabay.com

Глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец заявил, что этой ночью от энергоснабжения отключили все шахты Государственного предприятия "Львовуголь" из-за невыполнения требований энергоснабжающей компании о предоплате. 

"В ночь с 22-го на 23 декабря выключена электроэнергия на всех шести шахтах ГП "Львовуголь". Обесточены подъемы, водоотливы, вентиляторы главного проветривания. На всех шести шахтах утрачен контроль за рудничной атмосферой, идет затопление", – написал Волынец на своей странице в Facebook.

По его словам, отключение шахт предприятия произошло из-за "невыполнимых требований" со стороны районной электросети – предоплаты за электроэнергию на период декабрь 2019 года – январь 2020 года в размере 22 млн грн.

"Понятно, шахтеры не в состоянии выполнить подобные требования из-за отсутствия средств, накопленных перед ними долгов не только по зарплате, но и за отгруженный уголь. Только ПАО "Центрэнерго" задолжало горнякам "Львовугля" 92 млн грн, не уплатив ни копейки за уголь, отгруженный в октябре, ноябре, декабре. Такого не было в истории энергетической и угольной отраслей! Что это, если не целенаправленное уничтожение угледобывающих предприятий Украины? И это в то время, когда в интересах деятелей от бизнеса, при поддержке председателя энергетического комитета Верховной Рады Андрея Геруса и содействии министра энергетики Алексея Оржеля, других представителей органов власти продолжается поставка и закупка электроэнергии, угля из страны-агрессора России", – подчеркнул глава профсоюзов украинских горняков.

Волынец добавил, что обращается к президенту и премьер-министру с требованием принять срочные меры для реагирования на чрезвычайную, "искусственно созданную высшими чиновниками" ситуацию.

https://www.facebook.com/VolynetsMykhailo/posts/1216456538544966

Теги: зарплата, уголь, энергетика, шахты, профсоюзы, электричество, Михаил Волынец, Львовская область, электроэнергия
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