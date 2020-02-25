Зеленский поручил в ближайшие два месяца погасить долги по зарплате шахтерам

Долг государства по заработной плате шахтерам достиг 1,1 млрд грн, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский сказал, что проблема с зарплатами шахтеров может отразиться на зарплате правительства Фото: president.gov.ua

25 февраля президент Украины Владимир Зеленский на Всеукраинском совещании работников угольной отрасли поручил правительству в ближайшие два месяца погасить долги по зарплате шахтерам, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Начнем с главного – это долги шахтерам по зарплате. На сегодняшний день они составляют 1,1 млрд, а будет 1,5 млрд, как говорили присутствующие. Поэтому я прошу в ближайшие два месяца – март, апрель – закрыть все долги полностью перед шахтерами. Если не будем это закрывать, если пропустим хоть сутки, тогда, мне кажется, что будет справедливо, если все правительство не будет получать зарплату эти месяцы", – сказал президент.

Зеленский добавил, что некоторые шахтеры имеют долги по зарплате еще с 2014–2016 годов.

В 2019 году шахтеры в разных областях Украины неоднократно проводили акции протеста с требованием выплатить долги по зарплатам.

1 ноября парламент поддержал выделение 1 млрд грн на зарплаты работникам шахт.

23 декабря 2019 года шахтерам перечислили 322,6 млн грн для погашения задолженности по зарплатам, в феврале 2020 года еще 163 млн грн.