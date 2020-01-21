Клуб читателей
ГОРДОН
 
ПОЛИТИКА

Дети из шахтерских семей должны искать другое место работы – Оржель

По словам министра энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексея Оржеля, количество шахт в Украине будет сокращаться из-за их нерентабельности.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Оржель отметил, что работа шахт зависит от их рентабельности
Оржель отметил, что работа шахт зависит от их рентабельности
Фото: mpe.kmu.gov.ua

Детям украинских шахтеров лучше работать не в той сфере, где работают их родители. Об этом 21 января на презентации концепции "зеленой" энергетики заявил министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель, сообщает УНН.

"Дети из шахтерских семей должны искать другое, возможно, более интересное и эффективное направление для учебы и возможной будущей работы. Ведь со временем такие технологии уходят в прошлое, а приходят более новые технологии. Мы понимаем, насколько это тяжелый социальный вопрос, как ...искать места работы в городах и городках, где единственное место работы – шахта, вместе с тем, я думаю, что сама тенденция мировая говорит, что этот вид технологии будет в прошлом", – сказал он.

По словам министра, количество шахт, "конечно, будет сокращаться".

"Это напрямую зависит от их рентабельности, ведь значительное количество из них – нерентабельны", – объяснил Оржель.

В 2019 году шахтеры в разных областях Украины неоднократно проводили акции протеста с требованием выплатить долги по зарплатам. 31 октября председатель Независимого профсоюза горняков Украины, народный депутат от “Батьківщини” Михаил Волынец сообщал в Facebook, что общая задолженность по заработной плате шахтерам превышает 1,5 млрд грн. 1 ноября парламент поддержал выделение 1 млрд грн на зарплаты работникам шахт. 23 декабря Кабмин Украины перечислил на выплату задолженности шахтерам 322,6 млн грн.

Теги: Украина, шахтеры, технологии, дети, работа, Алексей Оржель
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Концерт "Кроликов" в Броварах и Фастове отменили из-за обвинения их в украинофобии
Концерт "Кроликов" в Броварах и Фастове отменили из-за обвинения их в украинофобии
Maruv показала фигуру в купальнике
Maruv показала фигуру в купальнике
  Drown Me Down. Опубликована конкурсная песня участников нацотбора на "Евровидение 2020" Cloudless. Аудио
  Drown Me Down. Опубликована конкурсная песня участников нацотбора на "Евровидение 2020" Cloudless. Аудио
Принца Гарри и герцогиню Меган могли понизить в титулах
Принца Гарри и герцогиню Меган могли понизить в титулах
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS