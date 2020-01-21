Дети из шахтерских семей должны искать другое место работы – Оржель

По словам министра энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексея Оржеля, количество шахт в Украине будет сокращаться из-за их нерентабельности.

Детям украинских шахтеров лучше работать не в той сфере, где работают их родители. Об этом 21 января на презентации концепции "зеленой" энергетики заявил министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель, сообщает УНН.

"Дети из шахтерских семей должны искать другое, возможно, более интересное и эффективное направление для учебы и возможной будущей работы. Ведь со временем такие технологии уходят в прошлое, а приходят более новые технологии. Мы понимаем, насколько это тяжелый социальный вопрос, как ...искать места работы в городах и городках, где единственное место работы – шахта, вместе с тем, я думаю, что сама тенденция мировая говорит, что этот вид технологии будет в прошлом", – сказал он.

По словам министра, количество шахт, "конечно, будет сокращаться".

"Это напрямую зависит от их рентабельности, ведь значительное количество из них – нерентабельны", – объяснил Оржель.

В 2019 году шахтеры в разных областях Украины неоднократно проводили акции протеста с требованием выплатить долги по зарплатам. 31 октября председатель Независимого профсоюза горняков Украины, народный депутат от “Батьківщини” Михаил Волынец сообщал в Facebook, что общая задолженность по заработной плате шахтерам превышает 1,5 млрд грн. 1 ноября парламент поддержал выделение 1 млрд грн на зарплаты работникам шахт. 23 декабря Кабмин Украины перечислил на выплату задолженности шахтерам 322,6 млн грн.