13 февраля шахту "Южнодонбасская №1" отключат от электричества за долги – Волынец

Отключение шахты от электроэнергии означает ее затопление и полное уничтожение, заявил председатель независимого профсоюза горняков Украины, нардеп от "Батьківщини" Михаил Волынец.

Михаил Волынец: Из-за долгов за электроэнергию поставщик "Укрэнергоуголь" прислал заявку на отключение от питания шахты "Южнодонбасская №1" Фото: Незалежна профспілка гірників України / Facebook

Начиная с 5 февраля шахтеры госшахты "Южнодонбасская №1" проводят акцию протеста из-за невыплаты зарплат и отсутствия электроэнергии, без которой шахта не может добывать уголь, сообщил в Facebook председатель независимого профсоюза горняков Украины, нардеп от "Батьківщини" Михаил Волынец.

Электроэнергию 28 января частично отключил за долги оператор системы распределения и 13 февраля шахта будет полностью обесточена из-за долгов перед поставщиком электроэнергии "Укрэнергоуголь", отметил Волынец.

"С 13 февраля шахту ждет полное обесточивание и остановка работы оборудования водоотвода. Из-за долгов за электроэнергию поставщик "Укрэнергоуголь" прислал заявку на отключение от питания шахты "Южнодонбасская № 1" с 13.02.2020. Это означает ее затопление и полное уничтожение!" – написал он.

30 января Волынец сообщал, что за 2019 год поставщик отправил оператору системы распределения электроэнергии пять заявок на отключение "Южнодонбасской №1". Причина – системная задолженность, а также нарушение выплат по графику реструктуризации долгов перед оператором системы распределения. Впервые электроснабжение шахты ограничили 20 декабря, тогда ситуацию удалось временно урегулировать.