Клуб читателей
ГОРДОН
 
ДЕНЬГИ

Две шахты в Донецкой области под угрозой затопления – Волынец

В городе Угледар Донецкой области за долги по электроэнергии обесточены два государственных шахтоуправления – "Южнодонбасское №1" и "Шахта им. М.С. Сургая", добыча угля остановлена, сообщил председатель независимого профсоюза горняков Украины, нардеп от "Батьківщини" Михаил Волынец.

Михаил Волынец: Государство должно немедленно выделить собственным шахтам, горнякам, ими же заработанные деньги!
Михаил Волынец: Государство должно немедленно выделить собственным шахтам, горнякам, ими же заработанные деньги!
Фото: Михайло Волинець / Facebook

28 и 29 января в городе Угледар Донецкой области за долги по электроэнергии обесточены два государственных шахтоуправления – "Южнодонбасское №1" и "Шахта им. М.С. Сургая", там полностью прекращена добыча угля. Об этом 30 января на своей странице Facebook сообщил председатель независимого профсоюза горняков Украины, нардеп от "Батьківщини" Михаил Волынец. По его данным,  день простоя подобных шахт стоит государству 1 млн грн. 

13 февраля на шахте "Южнодонбасская №1" могут прекратить поставки электроэнергии на оборудование водоотвода, это приведет к затоплению и негативным экологическим последствиям, добавил глава профсоюза.

"Из-за долгов по электроэнергии поставщик "ЭК "Укрэнергоуголь" прислал заявку на отключение "Южнодонбасское №1". Согласно ей уже с 13 февраля шахту ждет полное обесточивание и остановка работы оборудования водоотвода. Это означает затопление и полное уничтожение! Последствия для экологии, как я уже неоднократно писал, будут катастрофическими, – отметил Волынец. – Критичны для этих шахт как долги перед поставщиками электроэнергии, так и перед оператором системы распределения. Государство должно немедленно выделить собственным шахтам, горнякам ими же заработанные деньги!".

По его словам, за 2019 год поставщик отправил оператору системы распределения электроэнергии пять заявок на отключение "Южнодонбасского № 1". Причина – системная задолженность, а также нарушение выплат по графику реструктуризации долгов перед оператором системы распределения. Впервые электроснабжение шахты ограничили 20 декабря, тогда ситуацию удалось временно урегулировать.

Волынец от имени профсоюза призвал министра энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексея Оржеля обратить внимание на проблему.

"Независимый профсоюз горняков требует немедленно вмешаться в ситуацию и не допустить уничтожения предприятия и экоцид в Угледаре!" – заявил он.

https://www.facebook.com/MykhailoVolynets/posts/546226619319919

Такая же проблема сложилась во Львовской области 22–23 декабря. За многолетние долги по электроэнергии были полностью обесточены шесть шахт, на всех шести шахтах началось подтопление. Полное затопление шахт удалось предотвратить после вмешательства Минэнерго.

Теги: Донецкая область, шахты, Михаил Волынец, электроэнергия, электроснабжение, долги, отключение света, Угледар
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
  Maze. Вышел тизер клипа на песню участников нацотбора на "Евровидение 2020" MoonZoo. Видео
  Maze. Вышел тизер клипа на песню участников нацотбора на "Евровидение 2020" MoonZoo. Видео
  "Это было страшное время". Ловато рассказала о периоде, когда принимала наркотики
  "Это было страшное время". Ловато рассказала о периоде, когда принимала наркотики
50 Cent получил именную звезду на Аллее славы в Голливуде. Фоторепортаж
50 Cent получил именную звезду на Аллее славы в Голливуде. Фоторепортаж
“Не сомневайся в своих силах“. Маск записал песню в электронном жанре
“Не сомневайся в своих силах“. Маск записал песню в электронном жанре
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS