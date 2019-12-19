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Обвал на шахте в Донецкой области. Горняка нашли мертвым

Горняк Андрей Дарченков, 1973 года рождения, оказался в зоне обвала на шахте "Южнодонбасская №1" в Угледаре Донецкой области, сообщили в Министерстве энергетики и защиты окружающей среды Украины.

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В министерстве сообщили, что причины аварии пока неизвестны, продолжается расследование
В министерстве сообщили, что причины аварии пока неизвестны, продолжается расследование
Фото: pixabay.com (архив)

В результате обвала на шахте "Южнодонбасская №1" в Угледаре Донецкой области погиб один горняк. Об этом 19 декабря проинформировала пресс-служба Министерства энергетики и защиты окружающей среды. 

В ведомстве отметили, что обвал произошел 18 декабря.

"Горняк Дарченков Андрей Владимирович, 1973 года рождения, оказался в зоне обвала, погиб – его нашли спасатели без признаков жизни", – сообщили в министерстве.

В ведомстве добавили, что причины аварии пока неизвестны, продолжается расследование.

"Проверят условия труда и соблюдение требований техники безопасности во время горных работ", – подчеркнули в пресс-службе.

18 декабря глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец сообщал, что обвал на шахте "Южнодонбасская №1" произошел в 1.35.

Теги: Украина, Донецкая область, авария, шахты, Михаил Волынец, шахтеры, спасатели, обвал, расследование, Угледар
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