Обвал на шахте в Донецкой области. Горняка нашли мертвым

Горняк Андрей Дарченков, 1973 года рождения, оказался в зоне обвала на шахте "Южнодонбасская №1" в Угледаре Донецкой области, сообщили в Министерстве энергетики и защиты окружающей среды Украины.

В министерстве сообщили, что причины аварии пока неизвестны, продолжается расследование Фото: pixabay.com (архив)

В результате обвала на шахте "Южнодонбасская №1" в Угледаре Донецкой области погиб один горняк. Об этом 19 декабря проинформировала пресс-служба Министерства энергетики и защиты окружающей среды.

В ведомстве отметили, что обвал произошел 18 декабря.

"Горняк Дарченков Андрей Владимирович, 1973 года рождения, оказался в зоне обвала, погиб – его нашли спасатели без признаков жизни", – сообщили в министерстве.

В ведомстве добавили, что причины аварии пока неизвестны, продолжается расследование.

"Проверят условия труда и соблюдение требований техники безопасности во время горных работ", – подчеркнули в пресс-службе.

18 декабря глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец сообщал, что обвал на шахте "Южнодонбасская №1" произошел в 1.35.