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Волынец: Российско-белорусский импорт тока и сырья никуда не делся и продолжает уничтожать украинскую энергетическую и угольную отрасли

Законопроект о якобы запрете импорта электроэнергии из России только создает видимость решения проблемы, а на самом деле сохраняет и расширяет возможности для импорта из стран СНГ, заявил нардеп от "Батьківщини" Михаил Волынец.

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Михаил Волынец: Я сразу говорил: этот законопроект обман
Михаил Волынец: Я сразу говорил: этот законопроект – обман
Фото: Mykhailo Volynets / Facebook

Только за одни сутки из России в Украину поступило 3,9 млн КВт-час электроэнергии, написал в Facebook нардеп от "Батьківщини" Михаил Волынец.

"Первые недели 2020 года показывают, что российско-белорусский импорт тока и сырья никуда не делся и продолжает уничтожать украинскую энергетическую и угольную отрасли. Только за одни сутки – 3,9 млн КВт-час! Не рассчитавшись с долгами перед шахтерами, чиновники продолжают делать шаги, которые ведут к углублению кризиса угледобывающей отрасли. Уже, наверное, все эксперты однозначно высказались по поводу пагубного влияния на украинскую энергетику импорта электроэнергии из России и Беларуси. Под давлением общественности "Слуги народа" даже целый законопроект №2233 приняли, который якобы запрещает импорт тока из России. Но! Я сразу говорил: этот законопроект – обман, который только создает видимость решения проблемы, а на самом деле сохраняет и расширяет возможности для импорта из стран СНГ", – утверждает политик.

Он отметил, что нардеп от "Слуги народа" и глава энергетического комитета ВР Андрей Герус проводит параллели с закупкой нефти через Беларусь.

"Здесь лоббист российской электроэнергии господин Герус в свое оправдание проводит параллели с импортом нефтепродуктов. Мол, мы их из РФ и Беларуси также импортируем. Впрочем, забывает добавить, что стараниями таких вот "государственных деятелей" Украина импортирует более половины нефтепродуктов, а в секторе электроэнергии в прошлом году удавалось сохранять независимость. И вот теперь нам предлагают равняться на рынок нефтепродуктов! Считаю такую позицию абсурдной и вредной. Будем с коллегами из межфракционного депутатского объединения "Энергетическая независимость Украины" думать над тем, как противодействовать капитулянтам. Обычно это непросто, ведь именно глава энергетического комитета ВР влияет на позицию крупнейшей парламентской фракции", – подчеркнул Волынец.

https://www.facebook.com/MykhailoVolynets/posts/537056446903603

Импорт электроэнергии из РФ после четырехлетнего перерыва стал возможен вследствие поправки, внесенной Герусом в принятый 18 сентября закон Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии". С 1 октября начался коммерческий импорт электроэнергии из России. 

4 декабря парламент принял еще один законопроект – №2233 "О внесении изменений в закон Украины "О рынке электрической энергии". Издание "Главком" отмечало, что поправка Геруса к этому документу сохраняет возможность поставок российской электроэнергии на рынок "на сутки вперед" и оставляет свободный импорт из Беларуси.

В Верховной Раде создали межфракционное депутатское объединение "Энергетическая независимость и безопасность Украины", призванное противостоять энергетическому шантажу со стороны РФ, а также для противодействия тем парламентариям, которые работают против интересов Украины.

В ноябре среднесуточный объем импорта российского тока увеличился почти втрое по сравнению с октябрем, импортированная из РФ электроэнергия в отдельные дни ноября занимала 15% рынка Украины, заявил в своем блоге на сайте LIGA.net политолог Петр Олещук.

Сохранение нынешних объемов импорта электроэнергии из РФ грозит остановкой 75% украинских угледобывающих предприятий и большинства атомных блоков, предупредили в Федерации работодателей ТЭК. Об этом 22 ноября со ссылкой на письмо федерации президенту, премьеру, секретарю СНБО и главе НКРЭКУ писало издание Depo.

Теги: Россия, Беларусь, энергетика, импорт, Михаил Волынец, электроэнергия, энергобезопасность
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