Украинская энергосистема станет частью европейской в 2023 году – Гончарук

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что украинская энергосистема долгое время была совмещена с российской, белорусской и молдавской, но в 2023 году она должна стать частью европейской энергосистемы.

Чтобы присоединиться к европейской энергосистеме, Украине придется отрезаться от российской и белорусской, заявил Гончарук Фото: kmu.gov.ua

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что в 2023 году украинская энергосистема должна стать частью европейской. Об этом он сказал в эфире программы "Сегодня".

По его словам, необходимые документы уже подписаны, "просто надо над этим работать".

"Это даст нам возможность, в том числе и нашей атомной генерации, даже экспортировать электроэнергию и на этом зарабатывать. Сейчас на самом деле проблема экспорта из Беларуси значительно преувеличена. Откровенно говоря, там не такие большие объемы", – отметил премьер.