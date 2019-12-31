Украинская энергосистема станет частью европейской в 2023 году – Гончарук

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что в 2023 году украинская энергосистема должна стать частью европейской. Об этом он сказал в эфире программы "Сегодня".
По его словам, необходимые документы уже подписаны, "просто надо над этим работать".
"Это даст нам возможность, в том числе и нашей атомной генерации, даже экспортировать электроэнергию и на этом зарабатывать. Сейчас на самом деле проблема экспорта из Беларуси значительно преувеличена. Откровенно говоря, там не такие большие объемы", – отметил премьер.
Он добавил, что украинская энергосистема долгое время была совмещена с российской, белорусской и молдавской.
"Для того, чтобы присоединиться к европейской сети, нам придется отрезаться от российской и белорусской. Мы от этого никуда не денемся, и это историческое решение уже принято. То есть к этому мы уже постепенно стремимся", – добавил он.
Импорт электроэнергии из РФ после четырехлетнего перерыва стал возможен вследствие поправки, внесенной руководителем парламентского комитета по вопросам энергетики, нардепом от "Слуги народа" Андреем Герусом в принятый 18 сентября закон Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии". С 1 октября начался коммерческий импорт электроэнергии из России.
4 декабря парламент принял еще один законопроект – №2233 "О внесении изменений в закон Украины "О рынке электрической энергии". Издание "Главком" отмечает, что поправка Геруса к этому документу сохраняет возможность поставок российской электроэнергии на рынок "на сутки вперед" и оставляет свободный импорт из Беларуси. Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон 24 декабря.
В Верховной Раде создали межфракционное депутатское объединение "Энергетическая независимость и безопасность Украины", призванное противостоять энергетическому шантажу со стороны РФ, а также для противодействия тем парламентариям, которые работают против интересов Украины.
В ноябре среднесуточный объем импорта российского тока увеличился почти втрое по сравнению с октябрем, импортированная из РФ электроэнергия в отдельные дни ноября занимала 15% рынка Украины, заявил в своем блоге на сайте LIGA.net политолог Петр Олещук.
Сохранение нынешних объемов импорта электроэнергии из РФ грозит остановкой 75% украинских угледобывающих предприятий и большинства атомных блоков, предупредили в Федерации работодателей ТЭК. Об этом 22 ноября со ссылкой на письмо федерации президенту, премьеру, секретарю СНБО и главе НКРЭКУ писало издание Depo.