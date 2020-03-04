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Зеленский об иностранцах в наблюдательных советах: Наблюдать стало выгоднее, чем работать

По словам президента Украины Владимира Зеленского, граждане Украины в наблюдательных советах украинских предприятий чувствуют себя национальным меньшинством.

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Зеленский: Мы не ставим под сомнение прозрачность или эффективность работы иностранцев
Зеленский: Мы не ставим под сомнение прозрачность или эффективность работы иностранцев
Фото: ЕРА

Иностранным гражданам, которые входят в наблюдательные советы украинских предприятий, много платят. Такое мнение 4 марта в ходе выступления в Верховной Раде выразил президент Украины Владимир Зеленский, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Есть вопрос относительно зарплат и премий многих членов наблюдательных советов. Мы понимаем, что есть законы рынка, мы не предлагаем популистски платить «минималку», но, извините, когда более 10 млн граждан живут на грани бедности, не могут быть такие выплаты людям, которые, будучи в наблюдательных советах, от силы два-три раза в год прилетают в Украину", – сказал глава государства.

По его словам, "сегодня фактически наблюдать стало выгоднее в Украине, чем работать".

"При всем уважении к нашим международным партнерам, при всей благодарности за их помощь, сегодня граждане нашей страны в наблюдательных советах наших предприятий чувствуют себя национальным меньшинством. Мы не ставим под сомнение прозрачность или эффективность работы иностранцев, нет, их вклад в борьбу с коррупцией. Это лишь вопрос справедливости и нашего чувства субъектности", – подчеркнул Зеленский.

Теги: Украина, зарплата, премия, Владимир Зеленский, иностранцы
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