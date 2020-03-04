Зеленский: Украинскому правительству нужны новые мозги и новые сердца

Президент Украины Владимир Зеленский выступил за обновление Кабинета Министров. Как сообщает корреспондент издания "ГОРДОН", об этом он заявил, открывая внеочередное заседание Верховной Рады 4 марта.
Президент призвал объективно признать, что "у правительства есть достижения".
"Это снижение инфляции, учетные ставки НБУ, борьба с теневыми рынками (в частности игорным бизнесом и нелегальными АЗС), это начало приватизации государственных предприятий, которые разворовывались все эти годы, это кредиты малому и среднему бизнесу. Уменьшение роли государства в экономике", – перечислил он.
Однако, подчеркнул глава государства, "украинцам этого мало".
"Да, это первое правительство, в котором нет топ-коррупции. Но этого мало. Да, в этом правительстве новые лица. Но новых лиц мало. Это правительство знает, что делать. Но этого мало. Нужно делать. Правительству нужны новые мозги и новые сердца", – заключил глава государства.
Сегодня проходит назначенное по требованию Зеленского внеочередное заседание Верховной Рады. "ГОРДОН" ведет текстовую онлайн-трансляцию.