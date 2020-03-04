Зеленский: Украинскому правительству нужны новые мозги и новые сердца

По мнению президента Владимира Зеленского, у правительства Алексея Гончарука были достижения, но украинцам этого мало.

Президент Украины Владимир Зеленский выступил за обновление Кабинета Министров. Как сообщает корреспондент издания "ГОРДОН", об этом он заявил, открывая внеочередное заседание Верховной Рады 4 марта.

Президент призвал объективно признать, что "у правительства есть достижения".

"Это снижение инфляции, учетные ставки НБУ, борьба с теневыми рынками (в частности игорным бизнесом и нелегальными АЗС), это начало приватизации государственных предприятий, которые разворовывались все эти годы, это кредиты малому и среднему бизнесу. Уменьшение роли государства в экономике", – перечислил он.

Однако, подчеркнул глава государства, "украинцам этого мало".

"Да, это первое правительство, в котором нет топ-коррупции. Но этого мало. Да, в этом правительстве новые лица. Но новых лиц мало. Это правительство знает, что делать. Но этого мало. Нужно делать. Правительству нужны новые мозги и новые сердца", – заключил глава государства.