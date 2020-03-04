Оглашен состав сборной Украины по боксу на Европейский лицензионный турнир

Федерация бокса Украины на официальном сайте огласила состав женской и мужской сборных Украины на Европейский лицензионный турнир.
Состав мужской сборной Украины: Дмитрий Замотаев (весовая категория – 52 кг), Николай Буценко (57 кг), Ярослав Харцыз (63 кг), Евгений Барабанов (69 кг), Александр Хижняк (75 кг), Степан Грекул (81 кг), Сергей Горсков (91 кг), Цотне Рогава (более 91 кг).
Состав женской сборной Украины: Татьяна Коб (51 кг), Юлия Цыплакова (57 кг), Марина Малеваная (60 кг), Анна Лысенко (69 кг), Анастасия Черноколенко (75 кг).
Европейский лицензионный турнир по боксу пройдет с 14-го по 24 марта в столице Англии – Лондоне.
В турнире примут участие около 350 спортсменов. Среди них будет разыграно 77 лицензий на Олимпиаду 2020 года: 50 среди мужчин и 27 среди женщин.