Украинский боксер покинул сборную перед Олимпиадой. Его хотят лишить квартиры, а команде грозит дисквалификация

Что произошло?

Украинский боксер в супертяжелом весе Виктор Выхрист решил перейти из любительского бокса в профессиональный. Спортсмен подписал контракт с немецкой промоутерской компанией ЕС Boxing Promotion, менеджером Выхриста стал украинский экс-боксер Андрей Котельник.

8 февраля украинец провел первый поединок на профессиональном уровне. Выхрист под псевдонимом Виктор Фауст в первом раунде нокаутом победил белорусского спортсмена Андрея Мазаника. Бой прошел в немецком городе Геппинген.

ВИДЕО

Видео: UkraineAtamansPRO / YouTube

Федерация бокса Украины (ФБУ) 5 февраля на своем официальном сайте опубликовала заявление, в котором выразила недовольство переходом Выхриста в профессионалы перед Олимпиадой 2020 года.

В своем заявлении ФБУ пишет, что о решении Выхриста прекратить выступления в составе национальной сборной Украины сообщил личный тренер спортсмена Александр Ляхов 27 января, за день до подписания боксером профессионального контракта.

"До этого момента Федерация бокса Украины не получала никаких сообщений относительно возможного желания Выхриста перейти в профессиональный бокс и прекратить выступления в составе сборной Украины", – пишет ФБУ.

Федерация считает подобные действия спортсменов непрофессиональными, неспортивными и неэтичными по отношению к государству, федерации, коллегам по сборной, тренерскому составу и украинскому боксу в целом.

"Данный инцидент может крайне негативно повлиять на перспективы представителей национальной сборной Украины в весовой категории свыше 91 кг принять участие в ближайшей Олимпиаде", – пишет ФБУ.

Федерация бокса Украины предложила дисквалифицировать тренера Выхриста Александра Ляхова, а также менеджера боксера Андрея Котельника изо всех соревнований, которые организовывает ФБУ, на три года. Решение должен принять контрольно-дисциплинарный комитет организации.

Выхриста могут лишить стипендии и квартиры

По информации ресурса "Телеграф", Выхрист получал ежемесячную стипендию в размере 6 тыс. грн от управления молодежи и спорта исполнительного комитета Кременчугского городского совета. Также боксеру предоставлена служебная квартира в Кременчуге при условии, что тот на протяжении 10 лет будет тренировать детей в местной детско-юношеской спортивной школе, а также представлять Кременчуг на соревнованиях украинского и международного уровня.

После перехода Выхриста в профессиональный бокс у спортсмена хотят забрать ежемесячные выплаты. Такой проект решения опубликован на официальном сайте Кременчугского городского совета. Также Выхрист может быть лишен квартиры из-за невыполнения условий контракта.

Команда Выхрыста говорит, что боксер перестал быть первым номером сборной, в ФБУ это отрицают

По словам менеджера Выхриста Андрея Котельника, контракт с промоутерской компанией и переход украинца в профессионалы должен был состояться после Олимпиады 2020 года, но обстоятельства изменились, когда первым номером сборной Украины стал Цотне Рогава.

"У Виктора была мечта попасть на Олимпийские игры и завоевать в Токио олимпийскую медаль. Предложение от EC Boxing Promotion поступило несколько месяцев назад. Сначала речь шла о подписании контракта после Олимпиады. Но дальше обстоятельства изменились. Первым номером сборной Украины стал Цотне Рогава, а олимпийские перспективы Виктора остались неопределенными. В этой ситуации и было принято решение подписать контракт с EC Boxing Promotion, предложение которой было максимально конкретным", – сказал Котельник в комментарии ресурсу "Чемпион".

Котельник (слева) и Выхрист (справа). Фото: kotelnyk_andriy / Instagram

Вместе с тем руководитель пресс-службы Федерации бокса Украины Александр Подаваленко в комментариях к посту сотрудника спортивного ресурса Tribuna.com в Facebook заверил, что именно Выхрист был первым номером сборной Украины.

"Все ставки делались именно на Выхриста. Это правда. Это отрицать нельзя. Виктор – первый номер европейского рейтинга, соответственно, первый номер посева на европейском лицензионном турнире. Это означает, что выиграй бой, максимум два и ты с лицензией. Украина с лицензией. А сейчас с этим проблемы. Украина пока что завоевала чуть больше 80 путевок на Олимпиаду. Это реально мало. А тут такая подстава", – написал Подаваленко.

Котельник собирается судиться с ФБУ, Выхрист обвиняет федерацию во лжи

Менеджер Выхриста Котельник, которого предложили дисквалифицировать на три года, считает, что руководство ФБУ во главе с Владимиром Продивусом никак не может избавиться наследия "совка".

"Свою "совковость" федерация демонстрирует в многочисленных решениях. В частности, история с дисквалификацией [тренера Выхриста] Александра Ляхова. Якобы он принимал решение о переходе Выхриста в профессионалы. Тренер остается работать в Украине, занимается воспитанием молодых спортсменов. Угомонитесь, ребята! К чему тут такое исключительно показательное наказание? Что федерация хочет этим доказать?! Что касается меня, то вообще непонятно, на каких основаниях ФБУ может принимать такие решения. И почему нас с Александром Ляховым не пригласили на это заседание? Была бы возможность задать вопросы, посмотреть нам в глаза. Теперь я с юристами готовлю иск в суд на федерацию. Считаю, что сейчас в ФБУ работают популисты и дилетанты. И их время работы подходит к своему логическому завершению", – сказал Котельник.

Сам Выхрист в комментарии ресурсу XSport сказал, что шокирован, ведь в ФБУ "перекручивают все, говоря недостоверную информацию".

"Если бы я знал, что я первый номер и на 100% буду ехать на лицензионный турнир, то о каком переходе в профессионалы могла быть речь? Я ведь больше 10 лет посвятил любительскому боксу. Все, что они говорят – это на уши не натянешь. Мне просто обидно, что я с ними провел 10 лет и они сейчас так говорят обо мне и моем поступке", – сказал Выхрист.