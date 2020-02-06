Ломаченко претендует на звание лучшего боксера 2019 года по версии WBC

Кроме украинца Василия Ломаченко, на награду лучшему боксеру года по версии WBC претендуют еще пять спортсменов.

Ломаченко в 2019 году победил в двух боях Фото: lomachenkovasiliy / Instagram

Украинский боксер Василий Ломаченко претендует на звание лучшего боксера прошлого года в мире по версии Всемирного боксерского совета (WBC), пишет официальный сайт организации.

Кроме Ломаченко, на награду претендуют еще пять боксеров: мексиканец Сауль Альварес, американцы Эррол Спенс, Деонтей Уайлдер и Хосе Рамирес, а также шотландец Джош Тейлор.

Победитель будет определен путем голосования на официальном сайте WBC.

В 2019 году Ломаченко провел два поединка: в апреле украинец защитил чемпионские пояса по версиям WBA и WBO в бою с британцем Энтони Кроллой, а в августе завоевал пояс по версии WBC, победив еще одного британца, Люка Кэмпбелла.

В декабре Василий Ломаченко был признан лучшем боксером года по версии WBO, а его отец Анатолий Ломаченко стал лучшим тренером года.