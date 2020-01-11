Ломаченко стихотворением прокомментировал видео с российским спецназом в своем Instagram

Украинский боксер Василий Ломаченко на своей странице в Instagram опубликовал видео, где в стихотворной форме прокомментировал ролик с российским спецназом.
Полный текст стихотворения приведен ниже.
"Как много тех, кто хочет враз распять,
Гвоздей с запасом даже отложили.
Но от Христа не поверну я вспять,
Мне с детства до конца идти привили.
Не вникнув в суть, готовы на штыки,
Еще вчера кричали вслед: "Осанна",
Но а сейчас как с привязи быки
Не остывают головы с дурмана.
Спасибо всем, кто все же увидел суть,
Она была совсем не в триколоре,
А чтоб с души отмыть скорей всю муть
И брат на брата да не лез чтоб при раздоре.
Забыли мы, что Бог у нас один,
И бесы узы ловко разрывают.
Вот камень вновь летит и не один,
Так как и тут в горячке что-то накопают", – сказал Ломаченко.
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9 января украинский боксер на своей странице в Instagram опубликовал видео о вере, в котором фигурирует российский спецназ, а в титрах указана благодарность "вежливым людям".
Ломаченко родился в Белгороде-Днестровском Одесской области. Украинец выступает на профессиональном ринге с 2013 года, за это время он провел 15 боев, победив в 14 из них и потерпев одно поражение.
Ломаченко является чемпионом мира по версиям WBO, WBA, WBC и The Ring. В конце октября Ломаченко стал вторым в истории "франчайзинговым" чемпионом мира по версии WBC. Для звания абсолютного чемпиона мира в легком весе украинцу не хватает пояса по версии IBF.