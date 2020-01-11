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Ломаченко стихотворением прокомментировал видео с российским спецназом в своем Instagram

Украинский боксер Василий Ломаченко сказал, что суть видео с российским спецназом, которое он опубликовал на своей странице в Instagram, была не в российском флаге.

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Ломаченко опубликовал видео с российским спецназом 9 января
Ломаченко опубликовал видео с российским спецназом 9 января
Фото: lomachenkovasiliy / Instagram

Украинский боксер Василий Ломаченко на своей странице в Instagram опубликовал видео, где в стихотворной форме прокомментировал ролик с российским спецназом.

Полный текст стихотворения приведен ниже.

"Как много тех, кто хочет враз распять,

Гвоздей с запасом даже отложили.

Но от Христа не поверну я вспять,

Мне с детства до конца идти привили.

Не вникнув в суть, готовы на штыки,

Еще вчера кричали вслед: "Осанна",

Но а сейчас как с привязи быки

Не остывают головы с дурмана.

Спасибо всем, кто все же увидел суть,

Она была совсем не в триколоре,

А чтоб с души отмыть скорей всю муть

И брат на брата да не лез чтоб при раздоре.

Забыли мы, что Бог у нас один,

И бесы узы ловко разрывают.

Вот камень вновь летит и не один,

Так как и тут в горячке что-то накопают", – сказал Ломаченко.

9 января украинский боксер на своей странице в Instagram опубликовал видео о вере, в котором фигурирует российский спецназ, а в титрах указана благодарность "вежливым людям".

Ломаченко родился в Белгороде-Днестровском Одесской области. Украинец выступает на профессиональном ринге с 2013 года, за это время он провел 15 боев, победив в 14 из них и потерпев одно поражение.

Ломаченко является чемпионом мира по версиям WBO, WBA, WBC и The Ring. В конце октября Ломаченко стал вторым в истории "франчайзинговым" чемпионом мира по версии WBC. Для звания абсолютного чемпиона мира в легком весе украинцу не хватает пояса по версии IBF.

Теги: Россия, бокс, Украина, Василий Ломаченко
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