"Хочу подарить календарь". Зеленский напомнил правоохранителям о лозунге "весна придет – сажать будем"

Украинские правоохранительные органы недостаточно эффективно борются с коррупцией в стране. Об этом 4 марта во время внеочередного заседания парламента заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает корреспондент издания "ГОРДОН".
Зеленский сказал, что президент не влияет на работу правоохранителей, на что в зале раздался гул голосов.
"Тем, кто кричит "о-о-о", я хочу сказать: "К сожалению". Но я хотел бы сделать нашим правоохранительным органам два подарка. Первый – это календарь, он должен напомнить вам, что на дворе уже весна (в предвыборной программе команда Зеленского использовала слоган "Придет весна – сажать будем". – "ГОРДОН"), – сказал президент.
Эти слова парламентарии поприветствовали аплодисментами.
"Второй – это Уголовный кодекс. Есть подозрение на то, что у некоторых его нет. К сожалению. Надеюсь, он станет вашей настольной книгой. На встрече летом вы говорили: "У нас все есть, нужна только политическая воля". Я вам ее дал. Возьмите ее. Нужно, вы говорили, отменить телефонное право. Пожалуйста. Никто сверху не спускает фамилии, на которые надо обратить внимание... Как мне не вмешиваться в вашу работу, чтобы она наконец-то принесла результат", – сказал президент.
Президент добавил, что в Украине есть шесть правоохранительных органов, от которых "украинцы ожидают результатов".
"И ГБР, СБУ, САП, НАБУ, МВД, Генеральная прокуратура – у нас уже шесть в стране органов, которые должны обеспечивать порядок, справедливость и правосудие. Неужели не хватает еще одного органа, чтобы воплотить в жизнь пословицу о семи няньках, у которых дитя без глаза", – сказал Зеленский.
Он подчеркнул, что власть провела ряд реформ и запустила Высший антикоррупционный суд.
"Перезагрузили НАЗК, вернули ответственность за незаконное обогащение. Принимали закон об обличителях коррупции. Как долго украинскому обществу ждать результатов в наиболее резонансных делах? Мы обещали гражданам победу над коррупцией. Сейчас пока даже не ничья", – добавил президент.
3 марта в парламенте зарегистрировали проект постановления №3154 о выражении недоверия генеральному прокурору Руслану Рябошапке. Инициаторами законопроекта выступили 158 народных депутатов. По данным СМИ, его место в Офисе генпрокурора может занять депутат от "Слуги народа" Сергей Ионушас.
Сам Рябошапка считает, что причин для его отставки нет.