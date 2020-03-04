"Хочу подарить календарь". Зеленский напомнил правоохранителям о лозунге "весна придет – сажать будем"

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что украинская власть провела ряд реформ, чтобы правоохранителям было удобно работать, но они все равно не смогли раскрыть резонансные дела.

Зеленский сказал, что президент не влияет на работу правоохранителей Фото: president.gov.ua

Украинские правоохранительные органы недостаточно эффективно борются с коррупцией в стране. Об этом 4 марта во время внеочередного заседания парламента заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

Зеленский сказал, что президент не влияет на работу правоохранителей, на что в зале раздался гул голосов.

"Тем, кто кричит "о-о-о", я хочу сказать: "К сожалению". Но я хотел бы сделать нашим правоохранительным органам два подарка. Первый – это календарь, он должен напомнить вам, что на дворе уже весна (в предвыборной программе команда Зеленского использовала слоган "Придет весна – сажать будем". – "ГОРДОН"), – сказал президент.

Эти слова парламентарии поприветствовали аплодисментами.

"Второй – это Уголовный кодекс. Есть подозрение на то, что у некоторых его нет. К сожалению. Надеюсь, он станет вашей настольной книгой. На встрече летом вы говорили: "У нас все есть, нужна только политическая воля". Я вам ее дал. Возьмите ее. Нужно, вы говорили, отменить телефонное право. Пожалуйста. Никто сверху не спускает фамилии, на которые надо обратить внимание... Как мне не вмешиваться в вашу работу, чтобы она наконец-то принесла результат", – сказал президент.

Президент добавил, что в Украине есть шесть правоохранительных органов, от которых "украинцы ожидают результатов".

"И ГБР, СБУ, САП, НАБУ, МВД, Генеральная прокуратура – у нас уже шесть в стране органов, которые должны обеспечивать порядок, справедливость и правосудие. Неужели не хватает еще одного органа, чтобы воплотить в жизнь пословицу о семи няньках, у которых дитя без глаза", – сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что власть провела ряд реформ и запустила Высший антикоррупционный суд.

"Перезагрузили НАЗК, вернули ответственность за незаконное обогащение. Принимали закон об обличителях коррупции. Как долго украинскому обществу ждать результатов в наиболее резонансных делах? Мы обещали гражданам победу над коррупцией. Сейчас пока даже не ничья", – добавил президент.

3 марта в парламенте зарегистрировали проект постановления №3154 о выражении недоверия генеральному прокурору Руслану Рябошапке. Инициаторами законопроекта выступили 158 народных депутатов. По данным СМИ, его место в Офисе генпрокурора может занять депутат от "Слуги народа" Сергей Ионушас.

Сам Рябошапка считает, что причин для его отставки нет.