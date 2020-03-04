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Зеленский: Наш курс остается неизменным. Это евроинтеграция и вступление в НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский заверил международных партнеров, что курс государства на евроатлантическую интеграцию останется неизменным после отставки правительства.

Зеленский поблагодарил международных партнеров Украины за поддержку
Зеленский поблагодарил международных партнеров Украины за поддержку
Фото: president.gov.ua

Курс Украины на евроинтеграцию и членство в НАТО после отставки правительства останется неизменным. Как сообщает корреспондент издания "ГОРДОН", об этом президент Владимир Зеленский заявил, обращаясь к международным партнерам Украины, на внеочередном выступлении Верховной Рады 4 марта.

Он подчеркнул, что официальный Киев "ценит и благодарно за поддержку".

"Наш курс остается неизменным: это евроинтеграция и вступление в НАТО; это завершение войны на Донбассе и возвращение всех наших территорий. Мы и дальше будем двигаться по пути реформ во всех сферах", – сказал Зеленский, выразив уверенность, что курс Украины "не был ошибкой".

"Отдельные ошибки мы допустили, когда двигались этим курсом", – отметил он, аргументируя необходимость отставки правительства Алексея Гончарука.

Сегодня проходит назначенное по требованию Зеленского внеочередное заседание Верховной Рады. "ГОРДОН" ведет текстовую онлайн-трансляцию.

Теги: Верховная Рада, Украина, НАТО, Донбасс, евроинтеграция, Владимир Зеленский, Евросоюз
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