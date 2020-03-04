Зеленский: Наш курс остается неизменным. Это евроинтеграция и вступление в НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский заверил международных партнеров, что курс государства на евроатлантическую интеграцию останется неизменным после отставки правительства.

Курс Украины на евроинтеграцию и членство в НАТО после отставки правительства останется неизменным. Как сообщает корреспондент издания "ГОРДОН", об этом президент Владимир Зеленский заявил, обращаясь к международным партнерам Украины, на внеочередном выступлении Верховной Рады 4 марта.

Он подчеркнул, что официальный Киев "ценит и благодарно за поддержку".

"Наш курс остается неизменным: это евроинтеграция и вступление в НАТО; это завершение войны на Донбассе и возвращение всех наших территорий. Мы и дальше будем двигаться по пути реформ во всех сферах", – сказал Зеленский, выразив уверенность, что курс Украины "не был ошибкой".

"Отдельные ошибки мы допустили, когда двигались этим курсом", – отметил он, аргументируя необходимость отставки правительства Алексея Гончарука.

Сегодня проходит назначенное по требованию Зеленского внеочередное заседание Верховной Рады. "ГОРДОН" ведет текстовую онлайн-трансляцию.