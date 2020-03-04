Зеленский: Таможня должна собирать не лайки в Facebook, а деньги в казну

За два месяца 2020 года государственный бюджет недополучил 16 млрд грн, 13 млрд грн из них – это "провал" поступлений от таможни, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

4 марта во время внеочередного заседания парламента президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал деятельность Государственной таможенной службы, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Мы постоянно слышали об экономическом прыжке, но есть впечатление, что экономика брала разгон, споткнулась и рискует проехаться лицом по земле. За два месяца нового года невыполнение госбюджета составляет 16 млрд грн. Мы должны говорить правду. 13 млрд из них это провал поступлений от таможни. Бизнес обреченно сигнализирует, что контрабанда полностью не исчезла. Нам рассказывают о решительном и бескомпромиссном бое с контрабандой, но сейчас выглядит так, что в этом бою контрабанда отправляет таможню в нокаут", – сказал президент.

Он подчеркнул, что ситуацию необходимо изменить.

"Таможня должна собирать не лайки в Facebook, а деньги в государственную казну", – сказал Зеленский.

18 декабря 2018 года Кабинет Министров Украины принял постановление о реорганизации Государственной фискальной службы. Оно предусматривает разделение ГФС на Государственную налоговую службу, в состав которой будут входить подразделения налоговой милиции, и Государственную таможенную службу как отдельные центральные органы исполнительной власти.

25 июня 2019 года конкурс на пост главы Государственной таможенной службы выиграл Максим Нефьодов. 5 июля Кабмин назначил Нефьодова главой ГТС.

9 февраля 2020 года Нефьодов говорил, что процесс "очищения" Государственной таможенной службы еще не завершен.