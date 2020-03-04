Зеленский о работе Минздрава: Вам не кажется, что медреформа летит в стену?

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в системе здравоохранения страны есть большие вопросы к тарифам, медоборудованию и кадрам.

Медицинская реформа в Украине находится под угрозой срыва. Такое мнение 4 марта в ходе выступления в Верховной Раде выразил президент Украины Владимир Зеленский, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Я понимаю, что руководству Минздрава очень тяжело работать с обломками медицинской системы, которые им достались в наследство. Сложно поднять на ноги пациента, которому долгие годы вместо нормального, человеческого лечения давали "пустышки" и чай с ромашкой", – сказал он.

Глава государства поблагодарил "за смелость" главу Минздрава Зоряну Скалецкую, которая осталась в Новых Санжарах Полтавской области вместе с эвакуированными из охваченного коронавирусом китайского Уханя.

"Но в нашей медицине смелость не может быть одноразовой акцией. Нужно иметь смелость признать, что многие не готовы ко второму этапу медицинской реформы 1 апреля. ...Есть большие вопросы к тарифам, медицинскому оборудованию и очень большой вопрос – к кадрам, а значит, главный вопрос – а куда мы спешим сейчас. Не кажется ли нам, что с таким подходом реформа летит в стену?", – отметил Зеленский.

Он также подчеркнул, что с коронавирусом ситуация в стране под контролем.

После выступления Зеленского Верховная Рада отправила в отставку премьер-министра Украины Алексея Гончарука, который подал соответствующее заявление.