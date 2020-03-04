Зеленский: Мы говорили о победе над коррупцией, но сейчас даже не ничья

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал результатов по "самым резонансным делам".

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал правоохранительные и антикоррупционные органы за отсутствие результатов в борьбе с коррупцией. Как сообщает корреспондент издания "ГОРДОН", об этом он заявил, открывая внеочередное заседание Верховной Рады 4 марта.

"Мы провели ряд реформ, запустили Высший антикоррупционный суд, перезагрузили Нацагентство по противодействию коррупции, вернули ответственность за незаконное обогащение, сняли неприкосновенность, приняли закон об обличителях коррупции. Как долго украинскому обществу ждать результатов в наиболее резонансных делах?! Мы обещали гражданам победу над коррупцией, но сейчас даже не ничья!" – сказал он.

Сегодня проходит назначенное по требованию Зеленского внеочередное заседание Верховной Рады. "ГОРДОН" ведет текстовую онлайн-трансляцию.