Рада отправила Гончарука в отставку

Верховная Рада удовлетворила заявление Алексея Гончарука об отставке с должности премьер-министра Украины, сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".
За проект постановления об отставке главы правительства проголосовали 353 народных депутата
В соответствии с украинским законодательством, отставка премьер-министра влечет за собой отставку всего правительства.
После голосования председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков объявил перерыв в заседании внеочередной сессии на 20 минут.
Кабинет Министров во главе с Гончаруком был утвержден парламентом 29 августа 2019 года. Это было самое молодое правительство и самый молодой премьер в истории Украины.