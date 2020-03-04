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Комитет Рады рекомендовал вынести на рассмотрение нардепов вопрос об отставке Рябошапки

Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности рассмотрел вопрос, которого изначально не было в повестке дня. Он касается генпрокурора Украины Руслана Рябошапки.

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Рябошапку назначили генпрокурором 29 августа 2019 года
Рябошапку назначили генпрокурором 29 августа 2019 года
Фото: ЕРА

4 марта комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал вынести на рассмотрение народных депутатов проект постановления о выражении недоверия генеральному прокурору Украины Руслану Рябошапке. Об этом сообщает УНН.

Агентство отмечает, что члены парламентского комитета считают, что принять или отклонить проект постановления о недоверии нардепы должны во время голосования в сессионном зале.

Изначально в повестке дня комитета на 4 марта не было вопроса, который касается Рябошапки.

3 марта в парламенте зарегистрировали проект постановления №3154 о выражении недоверия Рябошапке. Инициаторами законопроекта выступили 158 народных депутатов.

По данным СМИ, место Рябошапки в Офисе генпрокурора может занять депутат от "Слуги народа" Сергей Ионушас.

Сам Рябошапка считает, что причин для его отставки нет.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Рябошапку главой Генеральной прокуратуры Украины 29 августа 2019 года. 2 января 2020 года в Украине вместо ГПУ заработал Офис генпрокурора, его возглавляет Рябошапка.

Теги: Верховная Рада, отставка, комитет, Руслан Рябошапка, Офис генпрокурора
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