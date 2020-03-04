Отец Гандзюк призвал президента не увольнять Рябошапку

Отец убитой херсонской активистки Екатерины Гандзюк Виктор заявил, что после того, как Руслан Рябошапка стал генеральным прокрором, в деле об убийстве его дочери появились сдвиги. Он призвал президента Владимира Зеленского оставить Рябошапку на посту.

Гандзюк: У меня снова появилась надежда, что убийцы моей дочери действительно будут наказаны Фото: Ivan Antypenko / Facebook

Отец погибшей после нападения херсонской активистки Екатерины Гандзюк призвал президента Украины Владимира Зеленского не увольнять генерального прокурора Украины Руслана Рябошапку. Об этом Виктор Гандзюк написал на своей странице в Facebook.

"Если от бывшего генпрокурора я и Катя слышали только громкие и лживые обещания и упреки, то у нынешнего, кажется, наконец-то есть сдвиги. В Болгарии задержали организатора убийства Кати – [Андрея] Левина. Начали шевелить преступные группировки, которые годами позволяли себе калечить и убивать тех, на кого покажут представители власти или правоохранительные органы. У меня снова появилась надежда, что убийцы моей дочери действительно будут наказаны. И вот новость – Рябошапку снимают. Это все начнется сначала? Будут новые прокуроры, которые заново будут знакомиться с делом? Опять начнут жаловаться на "предшественников"?" – написал отец активистки.

Он напомнил Зеленскому об обещании, что новая прокуратура доведет дело об убийстве до конца.

"Если уж господин Рябошапка несет такую ответственность за проваленные дела или недостаточное количество раскрытых преступлений, то почему такую же ответственность не несет [министр внутренних дел Арсен] Аваков? Где ответственность за побег из Украины Левина, которого предупредил глава областной полиции [Артур] Мериков, а Аваков теперь повысил его по службе? Где ответственность за уничтожение полицией части материалов по делу Кати, за то, что большинство полицейских активно помогали убийцам моей дочери, "спрятали" по районам?" – отметил Гандзюк.

Он высказал мнение, что Рябошапка действительно хотел довести дело об убийстве Екатерины Гандзюк до конца и все причастные будут наказаны.

3 марта в парламенте зарегистрировали проект постановления №3154 о выражении недоверия Рябошапке. Инициаторами законопроекта выступили 158 народных депутатов. Рябошапка считает, что оснований для его отставки нет.

По данным СМИ, место Рябошапки в Офисе генпрокурора может занять депутат от "Слуги народа" Сергей Ионушас.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Рябошапку главой Генеральной прокуратуры Украины 29 августа 2019 года. 2 января 2020 года в Украине вместо ГПУ заработал Офис генпрокурора, его возглавляет Рябошапка.

НВ сообщало, что накануне внеочередного заседания Верховной Рады, которое по требованию Зеленского назначено на 16.00 4 марта, некоторые депутаты из фракции "Слуга народа" получили документ с подсказками, как необходимо аргументировать претензии к Кабинету Министров и руководителям силовых ведомств. В частности, парламентариям рекомендуют говорить, что ни Офис генпрокурора, ни НАБУ "не действуют в соответствии с запросом общества на справедливость".

В повестку внеочередного заседания Рады включены шесть вопросов, официальных деталей о том, что именно имеется в виду под "вопросом о Кабмине", нет.

По данным СМИ, в этот день, вероятно, состоится голосование за отставку премьер-министра Алексея Гончарука.