Клуб читателей
ГОРДОН
 
ПОЛИТИКА

Отец Гандзюк призвал президента не увольнять Рябошапку

Отец убитой херсонской активистки Екатерины Гандзюк Виктор заявил, что после того, как Руслан Рябошапка стал генеральным прокрором, в деле об убийстве его дочери появились сдвиги. Он призвал президента Владимира Зеленского оставить Рябошапку на посту.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Гандзюк: У меня снова появилась надежда, что убийцы моей дочери действительно будут наказаны
Гандзюк: У меня снова появилась надежда, что убийцы моей дочери действительно будут наказаны
Фото: Ivan Antypenko / Facebook

Отец погибшей после нападения херсонской активистки Екатерины Гандзюк призвал президента Украины Владимира Зеленского не увольнять генерального прокурора Украины Руслана Рябошапку. Об этом Виктор Гандзюк написал на своей странице в Facebook.

"Если от бывшего генпрокурора я и Катя слышали только громкие и лживые обещания и упреки, то у нынешнего, кажется, наконец-то есть сдвиги. В Болгарии задержали организатора убийства Кати – [Андрея] Левина. Начали шевелить преступные группировки, которые годами позволяли себе калечить и убивать тех, на кого покажут представители власти или правоохранительные органы. У меня снова появилась надежда, что убийцы моей дочери действительно будут наказаны. И вот новость – Рябошапку снимают. Это все начнется сначала? Будут новые прокуроры, которые заново будут знакомиться с делом? Опять начнут жаловаться на "предшественников"?" – написал отец активистки.

Он напомнил Зеленскому об обещании, что новая прокуратура доведет дело об убийстве до конца.

"Если уж господин Рябошапка несет такую ответственность за проваленные дела или недостаточное количество раскрытых преступлений, то почему такую же ответственность не несет [министр внутренних дел Арсен] Аваков? Где ответственность за побег из Украины Левина, которого предупредил глава областной полиции [Артур] Мериков, а Аваков теперь повысил его по службе? Где ответственность за уничтожение полицией части материалов по делу Кати, за то, что большинство полицейских активно помогали убийцам моей дочери, "спрятали" по районам?" – отметил Гандзюк.

Он высказал мнение, что Рябошапка действительно хотел довести дело об убийстве Екатерины Гандзюк до конца и все причастные будут наказаны.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2471973616396453&id=100007515160271

3 марта в парламенте зарегистрировали проект постановления №3154 о выражении недоверия Рябошапке. Инициаторами законопроекта выступили 158 народных депутатов. Рябошапка считает, что оснований для его отставки нет.

По данным СМИ, место Рябошапки в Офисе генпрокурора может занять депутат от "Слуги народа" Сергей Ионушас.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Рябошапку главой Генеральной прокуратуры Украины 29 августа 2019 года. 2 января 2020 года в Украине вместо ГПУ заработал Офис генпрокурора, его возглавляет Рябошапка.

НВ сообщало, что накануне внеочередного заседания Верховной Рады, которое по требованию Зеленского назначено на 16.00 4 марта, некоторые депутаты из фракции "Слуга народа" получили документ с подсказками, как необходимо аргументировать претензии к Кабинету Министров и руководителям силовых ведомств. В частности, парламентариям рекомендуют говорить, что ни Офис генпрокурора, ни НАБУ "не действуют в соответствии с запросом общества на справедливость".

В повестку внеочередного заседания Рады включены шесть вопросов, официальных деталей о том, что именно имеется в виду под "вопросом о Кабмине", нет. 

По данным СМИ, в этот день, вероятно, состоится голосование за отставку премьер-министра Алексея Гончарука. 

Теги: убийство, нападение, правоохранители, Владимир Зеленский, Руслан Рябошапка, Екатерина Гандзюк, Виктор Гандзюк
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Старшему сыну Бекхэмов – 21. Семья поздравила Бруклина в социальных сетях
Старшему сыну Бекхэмов – 21. Семья поздравила Бруклина в социальных сетях
  When To Say When & Chicago Freestyle. Дрейк выпустил клип с участием Букера. Видео
  When To Say When & Chicago Freestyle. Дрейк выпустил клип с участием Букера. Видео
Рафаэли показала свою маму
Рафаэли показала свою маму
Loboda показала растяжку
Loboda показала растяжку
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS