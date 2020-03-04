Зеленский: Большая часть пенсионеров получают меньше 2 тыс. грн, индексация не проведена

По словам президента Украины Владимира Зеленского, Пенсионный фонд является "огромной неэффективной машиной", на содержание которой уходит 5 млрд грн.

Зеленский: Реальный план поднятия пенсий – общество ничего не слышало об этом Фото: ЕРА

Украинская власть не выполнила план по индексации пенсий. Об этом 4 марта в ходе выступления в Верховной Раде заявил президент Владимир Зеленский, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Более 11 млн пенсионеров. Реальный план поднятия им пенсий – он, к сожалению (может, он есть где-то), коммуникационно отсутствует. Мы ничего не слышали. Общество ничего не слышало об этом. Большая часть пенсионеров получают меньше 2 тыс. грн, индексация не проведена. Программа повышения пенсий для людей 80 лет пока что не реализована, а мы столько бьемся за это, столько об этом говорим", – сказал он.

По словам главы государства, "Пенсионный фонд остается огромной неэффективной машиной, которая только на свое содержание "проедает" 5 млрд грн".

"На фоне этого у пенсионеров и других социально незащищенных категорий граждан есть только один вопрос: "А за что так с нами и что с нами будет дальше?" – отметил Зеленский.

После выступления Зеленского Верховная Рада отправила в отставку премьер-министра Украины Алексея Гончарука, который подал соответствующее заявление.

План индексации пенсий украинцам и стратегию пенсионного обеспечения на срок до 2023 года министр социальной политики Юлия Соколовская представила в Facebook 2 февраля.