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Пенсии украинцев вырастут на 700 грн. Глава Минсоцполитики опубликовала стратегию пенсионного обеспечения. Инфографика

В 2020 году индексация пенсий гражданам Украины составит в среднем 216 грн в месяц. Об этом 2 марта в Facebook сообщила министр социальной политики Юлия Соколовская. По ее словам, индексация запланирована на сентябрь. "Индексации также запланированы на следующие годы", – отметила министр. Она также опубликовала стратегию пенсионного обеспечения, согласно которой, в случае ее утверждения Верховной Радой, украинцы старше 80 лет в 2020 году начнут получать с учетом индексации на 700 грн в месяц больше. Стратегия предполагает рост пенсий до 2023 года на 1200 грн.
 
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Теги: Украина, пенсии, украинцы, пенсия, Юлия Соколовская
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