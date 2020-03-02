Пенсии украинцев вырастут на 700 грн. Глава Минсоцполитики опубликовала стратегию пенсионного обеспечения. Инфографика
В 2020 году индексация пенсий гражданам Украины составит в среднем 216 грн в месяц. Об этом 2 марта в Facebook сообщила министр социальной политики Юлия Соколовская. По ее словам, индексация запланирована на сентябрь. "Индексации также запланированы на следующие годы", – отметила министр. Она также опубликовала стратегию пенсионного обеспечения, согласно которой, в случае ее утверждения Верховной Радой, украинцы старше 80 лет в 2020 году начнут получать с учетом индексации на 700 грн в месяц больше. Стратегия предполагает рост пенсий до 2023 года на 1200 грн.
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27 февраля "Укрзалізниця" сообщила о подготовленном плане мероприятий для профилактики завоза и распространения коронавируса SARS-CoV-2. В компании рассказали, что на 19 вокзалах Украины оборудованы медпункты для временной изоляции больных, еще на пяти вокзалах организованы помещения для изоляции людей из симптомами респираторных заболеваний. "Укрзалізниця" закупила 10 тыс. респираторов, 25 тыс. смотровых перчаток, более 1 тыс. защитных очков, закупаются антисептик для рук, дезинфекционные средства и защитные халаты", – сказано в сообщении. По состоянию на 27 февраля в Украине больных коронавирусом не выявлено.→
Вероятность заражения новым коронавирусом SARS-CoV-2 гораздо выше у людей старшего возраста и страдающих хроническими заболеваниями, сообщает пресс-служба Совета национальной безопасности и обороны Украины. СНБО графически смоделировал зоны риска в разрезе возрастных категорий на случай проникновения инфекции в Украину. Наибольшую опасность коронавирус представляет для людей в возрасте 80 лет и старше; фактором риска также являются заболевания дыхательных путей и сахарный диабет.→
Оккупационная власть и силовые структуры РФ в Крыму систематически преследуют журналистов и блогеров. Об этом говорится в отчете о притеснениях свободы слова на полуострове, подготовленном Центром прав человека ZMINA и Крымской правозащитной группой. Основные данные из отчета опубликовала международная правозащитная организация Freedom House в Facebook. Всего с 2014 года зафиксировано более 300 фактов давления на журналистов и блогеров, включая возбуждение уголовных дел, задержания и пытки.→
В 2019 году показатели транспортной отрасли Украины продемонстрировали положительную динамику, сообщили 14 февраля в Министерстве инфраструктуры. Ведомство разместило инфографику, согласно которой перевалка грузов в морских портах выросла на 18% и установила рекорд за последние 10 лет – 160 млн тонн. Объемы грузоперевозок по реке Днепр выросли в 2019 году на 20%, до почти 12 млн тонн.→
В 2019 году резиденты и нерезиденты перечислили в Украину через системы перевода средств более $2,27 млрд в эквиваленте. Такие данные опубликовал 14 февраля Национальный банк Украины. Эта цифра составляет 21,94% от общей суммы переводов. Наибольшая доля переводов в Украину приходится на США (18%) и Израиль (14%). За пределы страны перечислили $398 млн, преимущественно в РФ (31%). В НБУ подчеркнули, что в инфографике не учтены переводы через банки, карточные платежные системы, почтовые отделения и неформальные каналы.→
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