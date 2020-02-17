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Инфографика

Мининфраструктуры Украины объявило о положительной динамике транспортной отрасли в 2019 году. Инфографика

В 2019 году показатели транспортной отрасли Украины продемонстрировали положительную динамику, сообщили 14 февраля в Министерстве инфраструктуры. Ведомство разместило инфографику, согласно которой перевалка грузов в морских портах выросла на 18% и установила рекорд за последние 10 лет – 160 млн тонн. Объемы грузоперевозок по реке Днепр выросли в 2019 году на 20%, до почти 12 млн тонн.
 
| Вчера 23.47 Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Теги: транспорт, Украина, рекорд, Мининфраструктуры, инфраструктура, порт, река Днепр
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