Мининфраструктуры Украины объявило о положительной динамике транспортной отрасли в 2019 году. Инфографика
В 2019 году показатели транспортной отрасли Украины продемонстрировали положительную динамику, сообщили 14 февраля в Министерстве инфраструктуры. Ведомство разместило инфографику, согласно которой перевалка грузов в морских портах выросла на 18% и установила рекорд за последние 10 лет – 160 млн тонн. Объемы грузоперевозок по реке Днепр выросли в 2019 году на 20%, до почти 12 млн тонн.
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Замдиректора Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий заявил, что за госсекретарем Министерства инфраструктуры Украины Андреем Галущаком "столько подозрительных дел", что пока неясно, из-за чего к нему с обысками пришли правоохранители.→
Компания "Укрзалізниця" будет советоваться со специалистами немецкого железнодорожного оператора Deutsche Bahn по вопросам как грузовых, так и пассажирских перевозок, сказал министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.→
Один из уволенных членов наблюдательного совета "Укрзалізниці" заявил изданию Delo.ua, что Набсовет вызывают в Министерство инфраструктуры и призывают принять "правильное решение" по поводу главы правления компании Евгения Кравцова.→
В Антимонопольном комитете Украины усматривают нарушение антимонопольного законодательства со стороны Министерства инфраструктуры при установлении ставок платы за услуги по аэронавигационному обслуживанию воздушных судов. В АМКУ считают, что аэропорт Борисполь попал в "привилегированное положение".→
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