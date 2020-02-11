У госсекретаря Мининфраструктуры Галущака проходят обыски – Голобуцкий

Замдиректора Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий заявил, что за госсекретарем Министерства инфраструктуры Украины Андреем Галущаком "столько подозрительных дел", что пока неясно, из-за чего к нему с обысками пришли правоохранители.

Галущак работает на этой должности с 2016 года Фото: Андрей Галущак / Facebook

Правоохранители проводят обыски в кабинете госсекретаря Министерства инфраструктуры Украины Андрея Галущака. Об этом на своей странице в Facebook написал политолог Алексей Голобуцкий.

"По информации моих источников из Министерства инфраструктуры, сейчас у госсекретаря МИУ Галущака проходят обыски. Это тот самый Галущак, который работал у [экс-главы Госинвестпроекта Владислава] Каськива в "Укрзалізниці" и вместе с ним подозревался в огромных хищениях. А на должность в МИУ его, говорят, протянул [экс-нардеп от Блока Петра Порошенко Игорь] Кононенко. И Галущак не подвел – сразу после назначения он в интересах Кононенко провел кадровую рокировку на Одесском припортовом заводе, назначая туда нужного Кононенко человека. За ним столько подозрительных дел, что остается только гадать – почему к нему пожаловали правоохранители. Ждем подробностей", – написал он.

О победе начальника департамента инвестиционной политики "Укрзалізниці" Андрея Галущака в конкурсе на должность госсекретаря Мининфраструктуры стало известно 16 ноября 2016 года.

Аналитики мониторинговой миссии "ДоброЧесно" сообщали, что Андрей Галущак работал с Владиславом Каськивым в Государственном агентстве по инвестициям. Возглавлял национальный проект "Воздушный экспресс" и был заместителем директора проекта "LNG-терминал", вокруг которых возникли громкие скандалы в связи с предполагаемым расхищением средств.

Тогдашний министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян отказался работать с госсекретарем и грозил уйти в отставку с должности.