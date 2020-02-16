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Инфографика

В 2019 году в Украину через системы перевода перечислили почти $2,3 млрд. Инфографика

В 2019 году резиденты и нерезиденты перечислили в Украину через системы перевода средств более $2,27 млрд в эквиваленте. Такие данные опубликовал 14 февраля Национальный банк Украины. Эта цифра составляет 21,94% от общей суммы переводов. Наибольшая доля переводов в Украину приходится на США (18%) и Израиль (14%). За пределы страны перечислили $398 млн, преимущественно в РФ (31%). В НБУ подчеркнули, что в инфографике не учтены переводы через банки, карточные платежные системы, почтовые отделения и неформальные каналы.
 
| Сегодня 17.20 Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Теги: Россия, США, Украина, Израиль, НБУ, деньги
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